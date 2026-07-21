Spania, care duminică a devenit campioană mondială pentru a doua oară în istorie, a revenit pe primul loc în clasamentul mondial FIFA, detronând Argentina, pe care a învins-o cu 1-0 în finala de la East Rutherford (New Jersey).

La Roja părăsise primul loc în clasament în aprilie, iar acum revine pe cea mai înaltă poziție, a anunțat luni Federația Internațională de Fotbal.

Spania are acum 1995,88 puncte, în timp ce Argentina rămâne cu 1970,37, la 25 de puncte distanță, pe locul doi al unui podium pe care Franța ocupă poziția a treia (1948,97).

Cupa Mondială 2026, abia încheiată, a adus mai multe schimbări în Top 10 al acestui clasament, unde intră Mexic (locul 10, +4), în detrimentul Germaniei (locul 12, -2), eliminată în optimi de Paraguay.

Anglia rămâne pe poziția a patra, Brazilia urcă pe cinci (+1), Maroc, pe poziția a șasea (+1) și Belgia devine a opta națională din top (+1), în timp ce Portugalia (a șaptea, -2) și Țările de Jos (a noua, -1) coboară în clasament.

Clasament FIFA/ transfermarkt.ro

Competiția din America de Nord a reprezentat un adevărat salt pentru două naționale: Elveția (locul 14, +5) și Norvegia (locul 19, +12), care au ajuns în sferturi de finală și au fost eliminate, respectiv, de Argentina și Anglia (locul patru).

Norvegienii ating astfel cea mai bună poziție în clasamentul mondial din 2011 încoace.

Clasament FIFA/ transfermarkt.ro

Capul Verde, una dintre revelațiile turneului, cu calificarea în optimi la prima participare, urcă trei locuri și ajunge pe poziția 64.

Echipa care pierde cele mai multe poziții după Mondial este Tunisia (locul 57, -12), care a avut un turneu de coșmar, schimbând chiar și selecționerul în timpul competiției.

Panama (locul 44, -10), Uzbekistan (locul 60, -10) și Iordania (locul 73, -10) suferă și ele o scădere importantă după un parcurs modest la Cupa Mondială, transmite flashscore.ro.