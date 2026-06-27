S-au încheiat partidele din Grupa H la Cupa Mondială. Spania și Capul Verde merg mână în mână în șaisprezecimi. Marea perdantă este Uruguayul care nu a reușit decât două puncte în această fază.

Uruguay - Spania, 0-1

Final de drum complet neașteptat și dramatic pentru una dintre forțele Americii de Sud la Campionatul Mondial. În runda decisivă din cadrul Grupei H, selecționata Uruguayului a fost învinsă la limită de reprezentativa Spaniei, scor 0-1, rezultat în urma căruia ”celeștii” sunt obligați să își facă bagajele și să plece acasă.

Confruntarea de gală dintre Uruguay și Spania a debutat sub semnul unui echilibru evident pe gazon, chiar dacă vedetele iberice Lamine Yamal și Mikel Oyarzabal au dat destul de repede primele semnale de alarmă în tabăra sud-americană.

Uruguayenii au încercat să replice în minutul 36, însă execuția trimisă de Rodrigo Bentancur a trecut puțin peste poarta ”Furiei Roja”.

Momentul decisiv s-a petrecut în minutul 42. Mijlocașul spaniol Álex Baena a prins un șut din interiorul careului de pedeapsă, iar Fernando Muslera, legendarul goalkeeper al Uruguayului, a comis o gafă monumentală.

Acesta a ezitat inexplicabil la o minge ce părea extrem de ușor de controlat și de respins, scăpând balonul în plasă iar Spania a intrat în avantaj la cabine.

Selecționerului Marcelo Bielsa l-a lăsat pe Muslera la vestiare pentru întreaga repriză secundă, trimițându-l pe teren în locul său pe Sergio Rochet, portarul legitimat la Internacional.

În actul secund, spaniolii au gestionat perfect ritmul jocului, iar Dani Olmo a trecut pe lângă golul desprinderii în minutul 63, când a ratat o șansă uriașă după o pasă de geniu oferită de Lamine Yamal. Spania va întâlni în șaisprezecimi selecționata Austriei.

Capul Verde - Arabia Saudită, 0-0

În celălalt meci al zilei, Capul Verde și Arabia Saudită au încheiat la egalitate, scor 0-0, deznodământ care consfințește o calificare de poveste pentru naționala africană, aflată la prima sa participare din istorie la un turneu final mondial. Aceștia merg în faza eliminatorie braț la braț cu Spania.

Reprezentativa saudită a irosit o oportunitate uriașă de a deschide scorul chiar în prelungirile primei reprize, moment în care portarul Vozinha a avut o intervenție de-a dreptul miraculoasă la un trasor violent expediat de Mohamed Kanno.

În partea a doua a meciului, fotbaliștii din Capul Verde au preluat inițiativa și au pus stăpânire pe joc. Monteiro și Joao Paulo au testat vigilența portarului Al Owais prin execuții puternice de la distanță, însă tabela a rămas nemodificată până la fluierul final.

Acest punct istoric obținut în fața arabilor a declanșat o adevărată fiestă în rândul micuței naționale africane, care își continuă parcursul de vis fiind neînvinsă în faza grupelor. Pentru debutanții din Capul Verde urmează acum un premiu uriaș și un meci de gală în șaisprezecimile de finală ale turneului mondial, unde vor da piept chiar cu deținătoarea trofeului, Argentina lui Lionel Messi.