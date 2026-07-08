Discuțiile despre cel mai important eveniment sportiv al anului i-au urmat pe liderii politici din țările membre ale NATO la întâlnirea de la Ankara. De departe, cel mai savuros dialog a avut loc între Starmer și Støre. Cei doi lideri politici, îmbrăcați în tricourile naționalelor, au acut un schimb de replici care a devenit viral pe rețelele sociale.

În timpul întâlnirii, Støre i s-a adresat lui Starmer: „Ei bine, trebuie să spun, știi, acum 45 de ani, domnule prim-ministru, Norvegia a jucat împotriva Angliei în preliminarii și am câștigat. Iar comentatorul de la radio a spus atunci: «Maggie Thatcher, mă auzi? Băieții tăi au luat o bătaie groaznică.»

Starmer a răspuns zâmbind: „Da, dar omiteți faptul că Anglia a câștigat Cupa Mondială doar când era la putere un guvern laburist — în 1966. Așa că acum e rândul nostru.”

„Vom vedea. Va fi un meci grozav”, i-a răspuns Støre lui Starmer.

După cum a declarat guvernul britanic, „la deschiderea discuției, liderii au amintit de succesul înregistrat de Marea Britanie și Norvegia la Cupa Mondială FIFA”.

„Prim-ministrul a subliniat puterea echipei naționale a Angliei și a afirmat că, deși Marea Britanie și Norvegia sunt aliați și prieteni apropiați, când vine vorba de meciul de sâmbătă, totul este posibil”, se arată în comunicat.

Echipa națională a Norvegiei va întâlni echipa națională a Angliei în sferturile de finală ale Cupei Mondiale, duminică, 12 iulie, transmite digi24.ro.