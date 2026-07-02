Cu câteva zile înainte de a sărbători 250 de ani de independență, SUA au dat startul festivităților mai devreme, asigurându-și locul în optimile de finală ale Cupei Mondiale FIFA printr-o victorie cu 2-0 împotriva Bosniei și Herțegovinei pe Levi’s Stadium, obținând astfel abia a doua victorie în faza eliminatorie a Cupei Mondiale.

Statele Unite - Bosnia și Herțegovina 2-0

Înaintea fluierului de start, în zona Bay Area domnea o atmosferă de sărbătoare, iar publicul american, plin de așteptări și cuprins de febra CM, a intonat cu pasiune imnul național. Presiunea era pe umerii co-gazdelor, întrucât echipa națională a SUA nu înregistrase nicio victorie în ultimele 13 meciuri de Campionat Mondial împotriva adversarilor europeni înainte de ziua de azi (6 egaluri, 7 înfrângeri).

Selecționerul american, Mauricio Pochettino, a trimis pe teren o formulă proaspătă și ofensivă, un 4-2-3-1 condus din teren de veteranul Tim Ream și avându-l ca vârf de lance pe Folarin Balogun. De cealaltă parte, Bosnia și Herțegovina s-a așezat într-un sistem defensiv rigid, încercând să profite pe contraatac de experiența uriașă a legendarului Edin Džeko.

Deși Bosnia a dat primul avertisment prin ocazia lui Ermedin Demirović, americanii au preluat rapid controlul jocului și au reușit să trimită mingea în plasă de două ori, prin Balogun și apoi prin căpitanul Christian Pulisic. De fiecare dată însă, bucuria fanilor a fost tăiată brusc de arbitrajul video, care a semnalat poziții milimetrice de offside.

Totuși, în cele din urmă, americanii au deblocat tabela chiar înainte de pauză. O minge deviată trimisă de Malik Tillman a ajuns la atacantul Folarin Balogun, care a înscris pentru 1-0.

Autorul golului, eliminat

În minutul 64, autorul golului, Balogun, a trecut de la agonie la extaz. În urma unei intervenții dure din spate asupra fundașului bosniac Tarik Muharemović, arbitrul a dictat cartonaș roșu direct după analiza video VAR.

Rămasă în inferioritate numerică pentru ultima jumătate de oră, naționala SUA s-a retras în defensivă și a rezistat eroic asaltului bosniac, o intervenție salvatoare a portarului Matt Freese menținând avantajul fragil, transmite flashscore.ro.