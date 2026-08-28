Tricolorul Republicii Moldova a ajuns să lumineze unele dintre cele mai cunoscute clădiri din lume. De Ziua Independenței, marcată ieri, Palatul Culturii și Științei din Varșovia a fost iluminat în culorile drapelului național, iar un ecran gigant din São Paulo a afișat un mesaj dedicat celor 35 de ani de independență ai Republicii Moldova.

La Varșovia, Palatul Culturii și Științei, una dintre cele mai cunoscute clădiri din capitala Poloniei, a fost iluminat în albastru, galben și roșu. Imaginile cu tricolorul proiectat pe clădire au devenit un simbol al sărbătorii pentru comunitatea moldovenească din Polonia.

Tricolorul Moldovei pe clădirea Palatului Culturii și Științei din Varșovia/ Facebook

Tricolorul Moldovei pe clădirea Palatului Culturii și Științei din Varșovia/ Facebook

Și peste ocean, la São Paulo, unul dintre cele mai mari orașe din Brazilia, un ecran gigant a afișat un mesaj aniversar dedicat Republicii Moldova. Pe ecran au fost proiectate tricolorul și cifra 35, marcând aniversarea independenței, proclamată în 1991.

„35 de ani. Moldova. 1991–2026” – acesta a fost mesajul transmis de pe ecranul uriaș din metropola braziliană.

Ecran gigant a afișat un mesaj aniversar dedicat Republicii Moldova/ Facebook

Tricolorul Moldovei pe un ecran gigant din São Paulo / Facebook

Imaginile au fost distribuite și pe rețelele sociale de reprezentanții diplomației moldovenești.

35 de ani de independență

Republica Moldova a sărbătorit ieri 35 de ani de la proclamarea independenței. Acum trei decenii și jumătate, în sala Președinției, a fost luată o decizie care avea să schimbe cursul istoriei țării. La 27 august 1991, deputații primului Parlament au votat și au adoptat Declarația de Independență, afirmând prin vot dreptul Republicii Moldova de a-și decide singură destinul. Adoptarea Declarației a marcat desprinderea țării de Uniunea Sovietică și începutul unei noi etape în dezvoltarea Republicii Moldova ca stat suveran și independent. Cu această ocazie, în întreaga țară au fost organizate evenimente festive, ceremonii oficiale și manifestări culturale.