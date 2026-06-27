Deseori, întoarcerea din vacanță este însoțită de tristețe, iar uneori ar putea declanșa într-o stare depresivă.

Acest lucru poate afecta capacitatea de concentrare, productivitatea și poate duce la lipsă de motivație și anxietate. Studiile arată că vacanțele îmbunătățesc starea de bine, cresc emoțiile pozitive și reduc stresul și oboseala, însă toate aceste efecte par să se diminueze în prima săptămână după întoarcerea la muncă, iar în scurt timp revenim aproape la starea în care eram înainte de concediu. Iată ce este depresia de după vacanță și de ce se instalează.

Ce este depresia de după vacanță și de ce apare

Depresia de după vacanță nu este recunoscută în manualele de diagnostic ca o tulburare în sine și nici nu este o formă de depresie care poate fi diagnosticată, deși are unele elemente comune. Este mai degrabă o tulburare de dispoziție, caracterizată prin dificultatea de a reveni la rutina zilnică după o vacanță plăcută. Principalele simptome pot include iritabilitate, oboseală, tulburări de somn, pierderea interesului pentru activități plăcute și dificultăți de concentrare.

O explicație pentru apariția acestei stări după vacanță ar putea fi trecerea bruscă de la relaxarea și libertatea din concediu la responsabilitățile și stresul cotidian.

În vacanță luăm o pauză de la rutina zilnică, iar revenirea la viața obișnuită poate aduce sentimente de anxietate și copleșire emoțională.

Depresia post-vacanță este termenul folosit pentru emoțiile negative pe care oamenii le pot experimenta la întoarcerea din vacanță, precum tristețe, anxietate sau nostalgie.

Planificarea unei perioade tampon înainte de reluarea activității profesionale și programarea unor activități plăcute după vacanță pot ajuta la reducerea „melancoliei de după vacanță”, scrie știrileprotv.ro

Deși vacanțele pot reduce stresul și îmbunătăți starea de spirit, efectele pozitive nu durează întotdeauna după întoarcerea acasă.

Oamenii pot experimenta disconfort emoțional, nostalgie sau o creștere a stresului atunci când revin la rutină, muncă sau studii.

De ce ne afectează revenirea la rutina zilnică

Vacanțele oferă o pauză de la responsabilități, inclusiv de la stresul legat de muncă. Într-un studiu din 2020 realizat pe 60 de angajați, cercetătorii au măsurat schimbările psihologice apărute înainte, în timpul și după vacanță.

Nu s-au observat schimbări în emoțiile negative, stres și agresivitate înainte de vacanță, însă toate acestea au scăzut semnificativ după vacanță.

Totuși, reluarea muncii sau a școlii poate reintroduce factorii de stres și responsabilitățile pe care oamenii le aveau înainte de concediu, ceea ce duce din nou la creșterea nivelului de stres.

Uneori, oamenii se simt triști atunci când o experiență plăcută se încheie. Acest lucru se poate întâmpla chiar și dacă persoana este mulțumită de viața sa de zi cu zi.

Vacanțele oferă oportunități unice pentru experiențe noi, peisaje spectaculoase și relații cu oameni din locuri îndepărtate. Renunțarea la acestea poate duce la o stare de dispoziție scăzută.

O altă explicație posibilă este șocul cultural invers. Acesta apare atunci când o persoană se obișnuiește cu o altă cultură sau mod de viață într-un loc diferit, dar resimte un șoc la întoarcerea acasă și reintrarea în societatea familiară.

Vacanțele oferă o pauză de la responsabilități, inclusiv de la stresul legat de muncă. Într-un studiu din 2020 realizat pe 60 de angajați, cercetătorii au măsurat schimbările psihologice apărute înainte, în timpul și după vacanță.

Nu s-au observat schimbări în emoțiile negative, stres și agresivitate înainte de vacanță, însă toate acestea au scăzut semnificativ după vacanță.

Totuși, reluarea muncii sau a școlii poate reintroduce factorii de stres și responsabilitățile pe care oamenii le aveau înainte de concediu, ceea ce duce din nou la creșterea nivelului de stres.

Uneori, oamenii se simt triști atunci când o experiență plăcută se încheie. Acest lucru se poate întâmpla chiar și dacă persoana este mulțumită de viața sa de zi cu zi.

Vacanțele oferă oportunități unice pentru experiențe noi, peisaje spectaculoase și relații cu oameni din locuri îndepărtate. Renunțarea la acestea poate duce la o stare de dispoziție scăzută.

Simptomele sindromului post-vacanță pe care mulți le ignoră

Deși depresia după vacanță este un fenomen real, ea este diferită de depresia clinică, deoarece nu este recunoscută ca diagnostic oficial în Manualul de Diagnostic și Statistică al Tulburărilor Mentale, ediția a cincea (DSM-5).

Depresia post-vacanță este, de asemenea, o afecțiune de scurtă durată. Asta înseamnă că, dacă simptomele persistă, ar putea fi util să analizezi posibilitatea existenței unei tulburări depresive. Factorii de luat în considerare atunci când depresia post-vacanță persistă includ:

• Simptome care durează două săptămâni sau mai mult

• Modificări persistente ale dispoziției și emoțiilor

• Schimbări persistente ale cogniției, cum ar fi percepția, memoria, raționamentul, capacitatea de judecată sau rezolvarea problemelor

• Izolare sau detașare de societate

• Afectarea funcționării zilnice personale, relaționale, academice sau sociale

Cât durează starea de tristețe după vacanță

Depresia post-vacanță durează de obicei câteva zile, dar în unele cazuri mai severe poate dura până la două sau trei săptămâni. Durata acestei stări poate depinde de mai mulți factori, cum ar fi:

• ce simptome specifice are persoana

• cât de vulnerabilă emoțional este la emoții negative (în general sau în acel moment)

• nivelul general de satisfacție în viață (fericirea legată de casă, muncă, școală, familie etc.)

• nivelul de stres din viața obișnuită (rezistența la revenirea la rutina zilnică)

• evenimentele petrecute în timpul vacanței

Dacă simptomele persistă mai mult de două săptămâni, este recomandat să discuți cu un specialist în sănătate mintală, deoarece este posibil să fie vorba despre o depresie clinică. Aceasta poate fi diagnosticată și tratată eficient prin terapie sau tratament psihiatric.

Perioada de readaptare la „normalul” de după vacanță depinde de mai mulți factori. Nivelul de satisfacție din viața de dinainte de plecare și gradul de fericire sau dezamăgire generat de vacanță sunt doi factori importanți. Adaptarea necesită timp, dar există metode prin care poți înțelege de ce îți ia mai mult să revii la ritmul obișnuit sau cum te poți ajuta să te readaptezi, conform thriveworks.

Strategii simple pentru a-ți reveni rapid după vacanță

În timp, simptomele „melancoliei de după călătorie” se diminuează, însă dacă vrei să reduci impactul sau să te recuperezi mai ușor, poți aplica câteva practici:

- Include o perioadă de tranziție înainte de finalul vacanței pentru a reveni treptat la rutină

- Evită acumularea de sarcini înainte de plecare, astfel încât să nu te aștepte prea multe lucruri la întoarcere

- Privește emoțiile ca pe un semnal al nevoilor tale (de exemplu, dacă te simți singur, încearcă să petreci mai mult timp cu cei apropiați)

-Analizează sursa emoțiilor negative (ai cheltuit prea mult? regreți ceva din vacanță?) și încearcă să corectezi

-Fii atent unde îți concentrezi atenția, pentru că aceasta îți poate influența starea emoțională

- Ai grijă de alimentație, mișcare, odihnă și alte obiceiuri de auto-îngrijire

- Redu nivelul de stres din viața de zi cu zi

Deși depresia post-vacanță nu este plăcută, este important de reținut că este o stare temporară — ai capacitatea de a reveni la rutina normală sau de a face schimbările necesare pentru a reduce tristețea și stresul. Fie că este vorba de ajustări ale stilului de viață sau de sprijin specializat, există mai multe modalități eficiente de gestionare a acestei stări.