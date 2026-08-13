Orașul Burgas de pe litoralul Mării Negre din Bulgaria va găzdui Eurovision 2027, după ce interpreta DARA a câștigat la Vienna cu piesa „Bangaranga”.

Burgas este al patrulea oraș ca mărime din Bulgaria. Situat într-o locație privilegiată pe frumoasa coastă a Mării Negre, acesta se află la aproximativ 400 de kilometri de capitala Sofia și la mai puțin de 150 de kilometri sud de o altă stațiune litorală populară – Varna, orașul natal al artistei DARA.

Evenimentul va avea loc la cea mai nouă arenă sportivă și de divertisment din Bulgaria, Arena Burgas și va primi milioane de spectatori din întreaga lume pentru trei spectacole live grandioase.

Spectacolele sunt programate pentru marți, 11 mai, joi, 13 mai și sâmbătă, 15 mai, anul viitor.

Bulgaria - pentru prima dată câștigătoare

La Eurovision 2026, interpreta DARA a obținut trofeul cu piesa „Bangaranga”.

Aceasta a fost urmată de Israel pe locul al doilea și de România pe locul al treilea, reprezentată de Alexandra Căpitănescu cu melodia „Choke me”.

O țară din afara Europei - inclusă la concursul din 2027

Canada va participa la următoarea ediție a Concursului Eurovision, într-un context în care guvernul premierului Mark Carney își consolidează relațiile politice și economice cu Europa, scriu Reuters și Deutsche Welle. Anunțul a fost făcut de Uniunea Europeană de Radiodifuziune și CBC/Radio-Canada, cu ocazia Zilei Canadei.