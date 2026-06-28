În Marea Britanie, premierii se schimbă, dar șeful rămâne același. Nu este vorba despre un politician, ci despre Larry, motanul din Downing Street, care se pregătește să întâmpine al șaptelea prim-ministru. Iar pe rețeaua X, felina tratează fiecare schimbare de guvern cu umor britanic.

„Încă unul a căzut”, a scris motanul Larry pe rețeaua X, la scurt timp după ce premierul britanic Keir Starmer și-a anunțat demisia. Faimosul locatar al reședinței din Downing Street a publicat și o fotografie cu ultimii șase șefi ai Guvernului britanic, pe care i-a văzut venind și plecând de când s-a mutat la numărul 10.

Dar asta nu a fost singura ironie. Într-o altă postare, Larry a anunțat că „a acceptat demisia lui Keir Starmer din funcția de principal servitor” și că l-a invitat pe posibilul viitor premier să discute... câte mese pe zi îi va servi.

Iar când în presa britanică au apărut informații că posibilul premier va fi Andy Burnham și că ar putea veni la Downing Street împreună cu un câine, Larry și-a exprimat nemulțumirea spunând că nu s-au înțeles la așa ceva.

Dincolo de umorul care i-a adus sute de mii de admiratori pe rețelele sociale, Larry a devenit unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale politicii britanice. Are 19 ani și locuiește în Downing Street numărul 10 din februarie 2011.

Rolul său oficial este cel de Chief Mouser, adică responsabil cu prinderea șoarecilor din reședința premierului, dar uneori mai prinde câte un porumbel sau alungă câte o vulpe...

Dincolo de titlul oficial, Larry este celebru pentru poznele sale. De-a lungul anilor, a fost surprins dormind în mijlocul conferințelor de presă, blocând intrarea în Downing Street, ignorând politicienii care încercau să treacă și chiar încăierându-se cu alți motani celebri din cartier.

Premierii se schimbă, dar Larry rămâne. Iar dacă ritmul schimbărilor de la Londra va continua, este foarte posibil ca și următorul premier să fie întâmpinat... cu o nouă glumă din partea lui Larry.