Ziua Independenței a fost sărbătorită până târziu în noapte în Piața Marii Adunări Naționale. Nici ploaia nu i-a oprit pe oameni să se bucure de atmosferă. Au cântat și au dansat alături de artiștii lor preferați, printre care Lupii lui Calancea, Zdob și Zdub, Vali Boghean și Satoshi.

Deși ploua, apariția pe scenă a formației Lupii lui Calancea i-a făcut pe miile de oameni veniți la concert să lase umbrelele deoparte și să încingă hore.

Atmosfera s-a încins și mai mult odată cu urcarea pe scenă a artiștilor Magnat și Feoctist. Publicul a fredonat alături de ei cele mai cunoscute piese, printre care „Ce-am făcut cu viața mea”.

Din nou, oamenii s-au prins în hore.

Acompaniat de Vasile Advahov și de cei doi fii ai săi, Satoshi a creat unul dintre cele mai patriotice momente ale serii, interpretând piesa „Asta-i Țara Mea”, lansată chiar de Ziua Independenței, în urmă cu un an.

Satoshi a dat tonul și cu alte piese, fredonate la unison de public.

Iar trupa Zdob și Zdub a încheiat seara în ritmuri etno-rock.

„Mă bucură și am emoții la orice piesă. Dansăm și nu ne temem nici de ploaie, nici de aglomerație. Totul e cu dispoziție și voie bună.”

„Noi am sosit din Irlanda, suntem familia Comerzan și suntem bucuroși că am ajuns prima dată în ultimii 25 de ani la așa sărbători. Mulțumim că ne-a plouat puțin și dorim succes la toți.”



„Foarte frumos. Asta e sărbătoarea noastră, 35 de ani.”

Iar unii au ținut să transmită și câteva urări pentru Republica Moldova.

„Sunt bucuroasă unde am ajuns și vrem mai departe și vrem mai departe.”

„Vreau ca Republica Moldova să continue să promoveze cultura, deoarece acum îmi admir nanul meu, pentru că tot sunt Ștefăneț.”

„Mă gândesc acum că am fată de-o seamă cu țara mea, cu țara aceasta frumoasă. Ne bucurăm pentru artiști, pentru istorie, pentru lupta noastră.”

Tot în seara zilei de 27 august, clădirea Parlamentului Republicii Moldova a fost iluminată în culorile tricolorului.