

A fost o zi festivă, la grădina zoologică din Berlin. O familie de elefanți africani s-a întors acasă, după o absență de 6 ani, timp în care locuința lor a fost în... renovare.

Sunt 5 la număr și fac parte din 3 generații. Cea mai în vârstă e Pori, urmată de fiica sa, Tana, și cei trei pui ai ei. În această perioadă, au stat la o grădină zoologică din alt oraș. Acum, elefanții se adaptează treptat la noul lor habitat, parte a unui complex aflat încă în construcție. Deși zona nu este complet finalizată, vizitatorii îi pot vedea deja, începând de săptămâna aceasta.