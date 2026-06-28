Într-o lume invadată de tehnologie numărul copiilor atraşi de tehnica scrisului de mână este din ce în ce mai mic. La Chișinău o tânără de 24 de ani, face cursuri de caligrafie, precum și activități de pregătire pentru școală, dedicate celor dornici să învețe și să se dezvolte armonios. Doar pasionaţii se mai încumetă să redescopere magia stiloului şi scarţâitul peniţei.

Am surprins-o pe Nicoleta Bugan alături de micuța Camelia, în timpul unei lecții de caligrafie și pregătire pentru școală. Deși se află abia la cea de-a patra oră, Camelia se descurcă deja foarte bine. Cursul a început cu un exercițiu de memorie, menit să îi stimuleze atenția și concentrarea.

Urmează exercițiile de caligrafie. Pentru că este încă la grădiniță, Camelia nu scrie încă litere, ci a început cu liniuțe, bastonașe, bucle și altele.

Camelia recunoaște că se simte bine la lecții, mai ales pentru că, adoră să scrie și să deseneze împreună cu profesoara sa.

Camelia IVASCHEVICI, ELEVĂ: „-Cum îți par lecțiile?

-Bine!

-Dar ce îți place cel mai mult?

-Să scriu și să desenez.”

Mihaela IVASCHEVICI, MAMA: „Camelia de la 1 septembrie merge la școală și vreau să fie pregătită, să-i fie mult mai ușor ei și desigur, mult mai ușor mie.”

Potrivit Nicoletei Bugan caligrafia este un mod aparte de a te exprima.

Nicoleta BUGAN, PROFESOARĂ DE CALIGRAFIE: „Caligrafia nu este doar despre scris, este despre felul cum te simți. Este despre cât de dezvoltat este copilul tău, pentru că, într-o eră unde tehnologiile avansează, scrisul de mână a rămas o artă. Scrisul nu mai este doar un mod de a transmite informațiile, cum erau înainte, dar a devenit o terapie și o metodă de a te defini.”

De asemenea, profesoara spune că este important să știm să scriem frumos, deoarece acest lucru ne ajută să ne dezvoltăm concentrația și stimulează funcțiile creierului. Nicoleta spune că cel mai mic elev pe care l-a avut avea doar 3 ani.

Nicoleta BUGAN, PROFESOARĂ DE CALIGRAFIE: „Avem copii de la 3 anișori, până la mămici care vin la curs pentru ași ajuta copilul să scrie frumos.”

„Cred că cel mai mare a fost un domn care lucra la o ambasadă și avea nevoie ca scrisul de mână să fie unul citabil.”

Nicoleta ne-a explicat și de ce medicii scriu necaligrafic. Potrivit ei, de cele mai multe ori, este vorba despre oboseala.

Nicoleta BUGAN, PROFESOARĂ DE CALIGRAFIE: „Nu doar medicii scriu necitabil. În scris este așa o știință ca grafologia, prin care se face analiza psihologică a omului. Ținând cont că medicii învață foarte mulți ani la universitate, în scris se vede și oboseala.”

O altă curiozitate despre care Nicoleta ne-a povestit este că o persoană care scrie frumos e, de regulă, stabilă emoțional și are un simț dezvoltat pentru frumos. Totodată, prin scris se pot observa și trăsături de personalitate: dacă scrisul este frumos și înclinat spre dreapta, persoana tinde să fie deschisă și sociabilă, în timp ce un scris înclinat spre stânga, poate indica o fire mai rezervată.

Nicoleta BUGAN, PROFESOARĂ DE CALIGRAFIE: „Mereu am vrut să am un job în care să ajut oamenii și ținând cont că eu ajut copiii să pună baza, deci, sunt prima lor învățătoare.”