Banca Națională a Moldovei majorează rata de bază de la 7,5% la 9% pe an, cu 1,5 puncte procentuale. Decizia a fost luată unanim de Comitetul executiv al BNM în ședința de astăzi, 17 septembrie.

Odată cu majorarea ratei de bază, BNM a modificat și celelalte rate pentru operațiunile sale cu băncile comerciale.

Astfel, dobânda la creditele overnight crește la 11% pe an, iar rata pentru operațiunile repo este stabilită la 9,25% pe an. În același timp, rata pentru depozitele overnight este stabilită la 7% pe an.

Ce înseamnă pentru credite și depozite

Aceste rate se aplică în relația dintre BNM și băncile comerciale și sunt unul dintre instrumentele prin care banca centrală influențează costul banilor din economie.

Pentru clienții băncilor, efectul poate apărea în timp în dobânzile la credite și depozite, însă nu există o modificare automată de 1,5 puncte procentuale.

În cazul creditelor, impactul poate fi resimțit în special de persoanele care au dobânzi variabile, în funcție de formula prevăzută în contract. Pentru creditele cu dobândă fixă, rata stabilită prin contract nu se modifică automat ca urmare a deciziei BNM.

În cazul depozitelor, băncile pot ajusta dobânzile oferite pentru economii în funcție de condițiile din piață și de propria politică. Așadar, nici dobânzile la depozite nu cresc automat cu 1,5 puncte procentuale.

Rezervele obligatorii rămân neschimbate

BNM a decis să păstreze actualele norme privind rezervele obligatorii ale băncilor.

Pentru mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă, norma rămâne la 18%, iar pentru mijloacele atrase în valută liber convertibilă – la 26%.

Astfel, principala schimbare decisă astăzi este majorarea ratei de bază de la 7,5% la 9%, în timp ce nivelul rezervelor obligatorii rămâne neschimbat.