Prețurile de consum din Republica Moldova au scăzut ușor în luna iulie, cu 0,1% față de iunie, pe fondul ieftinirii alimentelor, în special a legumelor și ouălor. Cu toate acestea, de la începutul anului inflația a ajuns la 4,6%, iar comparativ cu iulie 2025 prețurile sunt mai mari cu 6,3%, cele mai semnificative scumpiri fiind înregistrate la transport, energie electrică și carburanți, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică.

Alina Argint
Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google

Potrivit BNS, scăderea lunară a fost determinată în principal de ieftinirea alimentelor cu 1,1%. Cele mai mari reduceri de preț au fost înregistrate la legume, care s-au ieftinit cu 9%, și la ouă, cu 2,8%. În schimb, uleiul vegetal s-a scumpit cu 0,6%, laptele și produsele lactate cu 0,4%, iar pâinea din făină de grâu și fructele cu câte 0,2%.

Bunurile nealimentare - mai scumpe

În același timp, bunurile nealimentare s-au scumpit cu 0,5%, în special din cauza creșterii prețurilor la combustibili și carburanți, care au urcat cu 1,4%. Motorina s-a scumpit cu 3,9%, cărbunele cu 3%, iar benzina cu 1%. 

Serviciile prestate populației au fost mai scumpe cu 0,2%, cele mai mari majorări fiind înregistrate la transportul de pasageri și serviciile comunal-locative.

Transportul, carburanții și ouăle, în topul scumpirilor

În ultimele 12 luni, cele mai mari scumpiri au fost consemnate la transportul de pasageri (+28,7%), energia electrică(+15,2%) și carburanți (+18,7%). 

La produsele alimentare, cele mai mult s-au scumpit ouăle (+21,4%), legumele(+10%), pâinea din făină de grâu (+5,5%) și laptele și produsele lactate (+5,2%). 

Totodată, zahărul este singurul produs alimentar care s-a ieftinit în ultimul an, cu 1,5%.

Adaugă PRO TV ca sursă preferată în Google