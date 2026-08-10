Prețurile de consum din Republica Moldova au scăzut ușor în luna iulie, cu 0,1% față de iunie, pe fondul ieftinirii alimentelor, în special a legumelor și ouălor. Cu toate acestea, de la începutul anului inflația a ajuns la 4,6%, iar comparativ cu iulie 2025 prețurile sunt mai mari cu 6,3%, cele mai semnificative scumpiri fiind înregistrate la transport, energie electrică și carburanți, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică.

Potrivit BNS, scăderea lunară a fost determinată în principal de ieftinirea alimentelor cu 1,1%. Cele mai mari reduceri de preț au fost înregistrate la legume, care s-au ieftinit cu 9%, și la ouă, cu 2,8%. În schimb, uleiul vegetal s-a scumpit cu 0,6%, laptele și produsele lactate cu 0,4%, iar pâinea din făină de grâu și fructele cu câte 0,2%.

Bunurile nealimentare - mai scumpe

În același timp, bunurile nealimentare s-au scumpit cu 0,5%, în special din cauza creșterii prețurilor la combustibili și carburanți, care au urcat cu 1,4%. Motorina s-a scumpit cu 3,9%, cărbunele cu 3%, iar benzina cu 1%.

Serviciile prestate populației au fost mai scumpe cu 0,2%, cele mai mari majorări fiind înregistrate la transportul de pasageri și serviciile comunal-locative.

Transportul, carburanții și ouăle, în topul scumpirilor

În ultimele 12 luni, cele mai mari scumpiri au fost consemnate la transportul de pasageri (+28,7%), energia electrică(+15,2%) și carburanți (+18,7%).

La produsele alimentare, cele mai mult s-au scumpit ouăle (+21,4%), legumele(+10%), pâinea din făină de grâu (+5,5%) și laptele și produsele lactate (+5,2%).

Totodată, zahărul este singurul produs alimentar care s-a ieftinit în ultimul an, cu 1,5%.