Polițele pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto vor fi calculate după noi valori începând cu 4 octombrie 2026. Prima de asigurare de bază pentru RCA internă va crește de la 1.257 de lei la 1.420 de lei. Majorarea nu înseamnă că toți șoferii vor achita exact 1.420 de lei pentru poliță, deoarece prețul final este stabilit în funcție de mai mulți factori, inclusiv tipul și caracteristicile mașinii, localitatea de înmatriculare, vârsta și experiența șoferului, precum și istoricul accidentelor.

Astfel, prima de bază crește cu 163 de lei, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 13%.

Noua valoare este prevăzută în Hotărârea Comitetului executiv al BNM din 20 august 2026, document care stabilește și coeficienții utilizați pentru calcularea primei RCA. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial la 25 august 2026 și intră în vigoare la 4 octombrie 2026.

Ce înseamnă, de fapt, suma de 1.420 de lei

Este important de precizat că 1.420 de lei nu este suma pe care o va plăti automat fiecare șofer.

Cei 1.420 de lei reprezintă prima de asigurare de bază. Prețul final al poliței se calculează pornind de la această sumă și aplicând mai mulți coeficienți.

Potrivit BNM, la calcul sunt luate în considerare, printre altele, categoria și caracteristicile vehiculului, locul înmatriculării, statutul asiguratului, vârsta și experiența conducătorului auto, dar și istoricul accidentelor prin sistemul Bonus-Malus.