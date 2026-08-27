Diana Stoica susține că un fragment din piesa sa „Butonaș” ar fi fost preluat în melodia „Diamantul”, interpretată de Andreea Bostănică. Este vorba despre versul „Hai să ne jucăm de-a prinsa, că eu îs jucăușă”, despre care artista afirmă că ar fi fost folosit împreună cu linia melodică originală, fără acordul celor care au contribuit la realizarea piesei. În cadrul podcastului „Arde”, Stoica a povestit că ea și echipa sa au încercat să ia legătura cu Andreea Bostanica și cu reprezentanții acesteia, însă nu au ajuns la o înțelegere. Artista spune că nu a urmărit să obțină bani în urma acestei situații, ci ca autorii versurilor și ai muzicii să fie menționați. Contactata de Perfecte.md, Andreea Bostanica nu a venit cu o reacție până la publicarea articolului.

Potrivit Dianei Stoica, un vers devenit viral din piesa „Butonaș” – „Hai să ne jucăm de-a prinsa, că eu îs jucăușă” – ar fi fost preluat și inclus în piesa „Diamantul”, interpretată de Andreea Bostănică. Cântăreața susține că nu doar textul, ci și linia melodică ar fi fost folosite fără acordul celor care au creat piesa.

„Asta se numește plagiat”

Diana Stoica a explicat că la realizarea piesei „Butonaș” au contribuit mai multe persoane. Ea este doar interpreta, în timp ce textul și muzica au fost create de membrii echipei sale.

„Asta se numește plagiat. Textul și linia melodică aparțin băieților din echipa mea, respectiv asta este pur plagiat. Fără acordul nostru nu trebuia să folosească. Am încercat să iau legătura cu Andreea, nu a răspuns”, spunea artista în 2021, după ce mai mulți ascultători au remarcat asemănarea dintre cele două piese.

„N-am ajuns la un numitor comun pentru că nu am insistat”

În cadrul producției „Arde”, Diana Stoica a fost întrebată dacă Andreea Bostănică a plătit pentru folosirea versului și dacă cele două părți au ajuns la o înțelegere.

Artista a spus că nu a primit bani și că nici nu și-a dorit acest lucru. Reacțiile publicului au fost însă împărțite: unii au susținut-o, iar alții au acuzat-o că ar fi încercat să obțină bani sau atenție.

„N-am ajuns la un numitor comun pentru că nu am insistat”, a spus Diana Stoica.

Invitata podcastului a ținut să precizeze că situația nu o privea doar pe ea, deoarece piesa a fost realizată cu ajutorul unei echipe.

„Nu doar eu stau în spatele unui proiect, eu sunt doar vocea proiectului, dar în spatele meu stă și un textier, un producător muzical. Acolo se lucrează și drepturile de autor, de fapt, le vin lor. Ce ține de text, ce ține de muzică, de producție muzicală și așa mai departe”, a explicat artista.

„Nu a fost intenția să scot bani”

Diana Stoica a spus că nu a vrut bani, ci doar ca autorii piesei „Butonaș” să fie menționați atunci când sunt folosite versurile sau muzica lor.

„Nu am scos niciun leu și nici măcar n-a fost asta intenția. De fapt, intenția a fost să menționeze acolo cei care au contribuit la aceste versuri și muzică. Și asta este ceva normal”, a spus ea.

Interpreta a spus că nu a fost preluată o parte atât de mare din piesă, dar consideră că munca autorilor trebuie totuși menționată.

„Nu s-a luat atât de mult din melodie. Nu pot să zic că, Doamne, ceva grav s-a făcut, dar oamenii muncesc. Cineva a compus acele versuri care au devenit foarte virale”, a mai spus Diana.

„Butonaș” devenise deja viral

Potrivit Dianei Stoica, piesa „Butonaș” era deja foarte cunoscută în momentul în care sunetul a început să fie folosit pe TikTok de Andreea Bostănică. Artista susține că melodia acumulase deja aproximativ cinci milioane de vizualizări.

„Atunci când ea a început să dea de acest sunet pe TikTok, deja trecuse de vreo 5 milioane de vizualizări melodia și era cam recentă”, a povestit Diana Stoica.

Cântăreața spune că piesa nu a devenit cunoscută datorită TikTok-ului. Potrivit ei, succesul melodiei se datorează echipei care a creat-o și oamenilor care au ascultat-o și distribuit-o.

„Nu pot să zic neapărat că ei au pornit-o, că ei au promovat-o și datorită lor Butonașul a devenit hit. Butonașul a devenit hit datorită textierului, datorită producătorului muzical și cred că nu în ultimul rând datorită celor care ne urmăresc, a moldovenilor, a românilor și tuturor celor care iubesc această melodie”.

Cine este Diana Stoica

Diana Stoica este o interpretă din Republica Moldova. Aceasta s-a făcut cunoscută în 2018 dupa ce a lansat melodia „Muzica răsună”. Aceasta este casatorită cu Dan Petras.

Cine este Andreea Bostanica

Andreea Bostanica este o bloggeriță și interpretă din Republica Moldova care are o comunitate cu peste 7,3 milioane de urmăritori pe TikTok și aproape 4 milioane pe Instagram. De-a lungul timpului, artista a lansat mai multe piese care au strâns zeci de milioane de vizualizări pe YouTube, reușind să îmbine cu succes activitatea din online cu cea muzicală.