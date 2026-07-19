Cel puțin 11 persoane au fost ucise în urma unor noi atacuri israeliene desfășurate în Fâșia Gaza, în pofida armistițiului aflat în vigoare din octombrie 2025. Printre victime se numără un cuplu și trei dintre copiii lor, care și-au pierdut viața după ce apartamentul în care locuiau, în orașul Gaza, a fost lovit de o rachetă. Armata israeliană susține că ținta operațiunii era un membru al Hamas și că verifică rezultatele atacului.

Potrivit Apărării Civile din Gaza, atacul a avut loc sâmbătă în nord-vestul orașului Gaza. Cei doi părinți și trei dintre copiii lor au murit sub dărâmături, iar singurul supraviețuitor al familiei este un copil care nu se afla acasă în momentul exploziei.

Cadavrele victimelor au fost transportate la Spitalul Al-Chifa, care a confirmat decesul celor cinci membri ai familiei.

Martori: „Nimeni nu se aștepta la asta”

Locuitorii din zonă spun că atacul s-a produs fără niciun avertisment.

„Dintr-o dată, o rachetă a lovit clădirea. Nimeni nu se aștepta la asta. Erau cadavre împrăștiate peste tot – femei, copii și persoane în vârstă”, a declarat un martor pentru AFP.

Imaginile surprinse după bombardament arată fațada clădirii complet distrusă, în timp ce echipele de salvare încercau să scoată răniții și victimele dintre ruine.

Alte victime în cartierul Zeitoun

Violențele au continuat și în cartierul Zeitoun din orașul Gaza. Alte trei persoane au fost ucise într-un atac asupra unui grup de civili, iar câteva ore mai târziu o femeie și-a pierdut viața după ce artileria israeliană a lovit un cort în care erau adăpostite persoane strămutate.

Potrivit Apărării Civile, mai multe persoane au fost rănite, iar alte trei sunt date dispărute.

Responsabilii din sistemul medical au raportat încă două decese în urma altor atacuri produse în cursul aceleiași zile.

Israelul susține că a vizat un membru Hamas

Armata israeliană a confirmat că a desfășurat un atac în orașul Gaza, precizând că obiectivul operațiunii era un militant Hamas. Reprezentanții armatei au anunțat că verifică în continuare rezultatele loviturii și circumstanțele în care au fost afectate persoanele aflate în zonă.

Armistițiul continuă să fie încălcat

Israelul și Hamas se acuză reciproc aproape zilnic de încălcarea armistițiului încheiat în octombrie 2025.

Potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, de la intrarea în vigoare a încetării focului, cel puțin 1.144 de palestinieni și-au pierdut viața în urma atacurilor israeliene. De cealaltă parte, autoritățile israeliene au raportat moartea a cinci militari și a unui angajat al Ministerului Apărării în timpul operațiunilor desfășurate în Fâșia Gaza.