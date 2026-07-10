Incendiul din Los Gallardos din provincia Almeria este una din cele mai tragice dezastre naturale din istoria Spaniei. Potrivit ultimului bilanț prezentat de președintele Guvernului Regional al Andaluziei, Juanma Moreno, 12 persoane au fost ucise de flăcări, iar cel puțin 23 sunt date dispărute, relatează publicațiile spaniole El Pais, El Confidencial și RTVE.

Persoanele decedate au încercat să părăsească zona „pe o rută diferită de cea de evacuare stabilită” și au fost surprinse de flăcări, potrivit presei spaniole, scrie hotnews.ro.

Ministrul interimar al Sănătății din Andaluzia, Antonio Sanz, a declarat că acesta este „cel mai grav incendiu de până acum” în regiune, cel cu cel mai mare număr de victime din regiune, și a descris situația drept o „tragedie fără precedent”.

Investigațiile inițiale spun că ocolurile pe trasee improvizate prin fumul dens au contribuit la bilanțul tragic.

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Patru persoane, despre care există indicii că au origine britanică, au fost găsite decedate într-un vehicul cu volan pe partea dreaptă. Apoi, au mai fost înregistrate șapte decese la persoane despre care există indicii că „mergeau pe jos” și „căutau o evacuare” care „nu era cea prevăzută”. Ultimul deces a fost confirmat în jurul amiezei când un trup carbonizat a fost găsit în aceeași zonă.

„Este o zonă cu multe așezări și case împrăștiate într-o zonă împădurită”, a explicat Sanz, adăugând că focul s-a răspândit cu „o viteză extrem de mare”.

Identitatea celor decedați nu este încă cunoscută, dar autoritățile regionale au confirmat că zece dintre cele unsprezece victime sunt cetățeni străini, de origine belgiană și britanică, potrivit El Confidencial. În schimb, El Pais spune că autoritățile cred că toți cei 12 decedați sunt străini.

Incendiul din Los Gallardos: Europa Press / ContactoPhoto / Profimedia

Filmul incendiului

Departamentul pentru Situații de Urgență al guvernului regional a precizat că incendiul a izbucnit în localitatea Los Gallardos joi, puțin după ora locală 18:00 (n.r. 20:00 în România).

Liderul regional din Andalucia a mai afirmat că incendiul a izbucnit din cauza căderii unui stâlp de linie electrică. „Incendiul a izbucnit într-un șanț din cauza unui cablu rupt între două puncte electrice”, a declarat Moreno.

Cu toate acestea, companiile Red Eléctrica și Endesa au negat că linia electrică era în responsabilitatea lor și au susținut că linia în cauză nu era activă, întrucât aparținea unui restaurant și unei locuințe abandonate.

Incendiul a scăpat de sub control din cauza vânturilor cu viteze de până la 50 de kilometri pe oră, circumstanță care a permis flăcărilor să se răspândească pe o distanță de până la 15 kilometri în doar două ore.

Președintele guvernului regional a deplâns refuzul unor locuitori de a respecta ordinele de evacuare emise de autorități. „Unii locuitori au ignorat ordinele, iar acest lucru este probabil cauza numărului ridicat de decese”, a declarat el.

Până în prezent, flăcările au mistuit 3.200 de hectare în zonă, unde abundă vegetație uscată.

„Totul este foarte uscat din cauza valurilor de căldură, ceea ce face ca vegetația să fie un combustibil perfect, iar în combinație cu vântul, este o bombă cu ceas”, a adăugat el, descriind incendiul de la Los Gallardos drept „unul dintre cele mai rapide și mai complexe incendii din ultimii ani”.