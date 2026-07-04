Donald Trump a deschis oficial weekendul festiv dedicat aniversării a 250 de ani de la independența SUA. Președintele american a participat la un miting organizat în statul Iowa, unde a combinat mesajele patriotice cu promisiuni politice și atacuri la adresa adversarilor.

Donald TRUMP, PREȘEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII: „Visul american este încă viu, iar drapelul Statelor Unite flutură mai mândru ca niciodată. Acesta este doar începutul epocii de aur a Americii. Comunismul reprezintă o amenințare mortală la adresa libertății americane. Este cea mai mare amenințare la adresa țării noastre, chiar mai mare decât Primul Război Mondial, Al Doilea Război Mondial, atacul de la Pearl Harbor sau atentatele de la 11 septembrie. Nu vom permite să se întâmple acest lucru. Credeți-mă.”

În prima zi, la Washington sunt programate demonstrații aeriene ale armatei, concerte și un spectacol grandios de artificii pe National Mall. Donald Trump urmează să susțină un nou discurs în cadrul evenimentului „Salute to America”. În program se regăsesc și expoziții dedicate celor 50 de state, demonstrații ale forțelor armate și ceremonii în onoarea veteranilor. Totuși, valul de căldură extremă a dat peste cap programul din mai multe orașe.

Din cauza temperaturilor care depășesc 39 de grade Celsius, unele parade și evenimente festive au fost amânate sau anulate, iar tradiționala paradă de Ziua Independenței din Washington a fost anulată din motive de siguranță.

Aniversarea a fost marcată și la Chișinău. În ajunul Zilei Independenței, clădirea Parlamentului a fost iluminată în culorile drapelului Statelor Unite.