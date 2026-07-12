Pentru turiștii din capitala Franței, veniți din întreaga lume, temperaturile excepționale au consecințe concrete asupra programului lor de vizitare. În doar câteva ore, Muzeul Luvru și Muzeul Orsay au anunțat închiderea înainte de ora obișnuită, la fel și Turnul Eiffel, relatează France Info.

Treizeci și șapte de departamente vor fi plasate sub alertă roșie de caniculă, începând de duminică, 12 iulie, la ora 12:00, adică cu treisprezece mai multe decât în ziua precedentă, a anunțat sâmbătă Météo-France. În plus, 46 de departamente vor fi plasate sub alertă portocalie.

În următoarele zile, Turnul Eiffel se va închide la ora locală 16:00, în condițiile în care programul normal permitea vizitarea până la 00:45. Celebrele muzee Luvru şi Orsay au luat măsuri similare.

Primul se închide la ora 16:00 până luni inclusiv, iar Luvrul se va închide la ora 17:00 până miercuri. În contextul temperaturilor ridicate şi a expunerii solare ''intense'', palatul Luvru, ''deşi rezistent în mod natual în anumite zone ale arhitecturii sale'', rămâne ''fragil'' şi ''nu suficient de bine adaptat la schimbările climatice'', a precizat muzeul pe pagina sa de internet.

Conducere Muzeul Orsey a explicat pentru AFP că doreşte ''să garanteze o primire adecvată a publicului, evitând ca timpul de aşteptare în exterior să fie prea mare la orele cele mai expuse'', dar şi ''menţinerea unor condiţii adecvate de muncă pentru angajaţi'', precum şi ''asigurarea unei bune conservări a operelor''.

În Franţa, un sfert din ţară este vizată de un cod roşu de caniculă care alimentează de asemenea incendiile.

Nu mai puțin de 24 de departamente din zona centru-vest (inclusiv regiunea pariziană - unde trăiesc 22,2 milioane de persoane) sunt vizate de nivelul maxim de alertă, potrivit Météo-France, care recomandă ''precauţie absolută''.

Alte 59 de departamente sunt vizate de cod portocaliu şi doar sud-estul şi Corsica sunt relativ scutite de cel de-al treilea episod de caniculă din ultimele două luni, scrie digi24.ro

Tot pe fondul caniculei, peste 25.000 de hectare au ars în Franţa de la începutul anului, adică o suprafaţă aproape dublă faţă de 2025 în aceeaşi perioadă.