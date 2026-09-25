Un bărbat în vârstă de 76 de ani, rănit de gloanțe în timpul mitingului electoral din 2024 când Donald Trump a fost ținta unei tentative de asasinat, a decedat, a anunțat joi președintele american, citat de AFP.

În comunicatul transmis de avocatul familiei Copenhaver nu se precizează cauza decesului, dar procurorul general al statului Pennsylvania, Dave Sunday, a indicat pe X că acesta a decedat „ca urmare a complicațiilor legate” de rănile provocate de gloanțe.

„Jim Copenhaver, un adevărat patriot american, ne-a părăsit. O pierdere enormă!”, a scris liderul republican pe platforma sa, Truth Social.

Rănit la braț și la abdomen, Jim Copenhaver se număra printre cei doi participanți grav răniți de un trăgător care se poziționase pe un acoperiș deasupra acestui miting politic organizat la Butler, în Pennsylvania, pe 13 iulie 2024.

Un alt participant, Corey Comperatore, un pompier în vârstă de 50 de ani, și-a pierdut viața, în timp ce Trump a fost rănit la ureche.

„După ce a fost rănit în timp ce își proteja familia, Jim a dat dovadă de un curaj imens, continuând cu curaj să LUPTE, SĂ LUPTE, SĂ LUPTE, păstrându-și o atitudine pozitivă în ciuda unor încercări de neimaginat”, a scris Trump joi pe Truth Social, scrie hotnews.ro

Un cont de X al republicanilor din Casa Reprezentanților a transmis și el condoleanțe după moartea lui Copenhaver.

Atacatorul de la mitingul electoral din Butler, identificat drept Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, a fost împușcat mortal de serviciile de protecție ale președintelui.