Atacurile americane asupra Iranului au continuat pentru a șaptea noapte consecutiv, vizând infrastructură militară, depozite de armament și obiective maritime. În paralel, Iranul susține că a lansat atacuri asupra unor baze americane din regiune, în timp ce mai multe state din Golf au activat alerte de securitate după interceptarea unor drone și rachete.

Escaladarea conflictului dintre Statele Unite și Iran continuă, după ce armata americană a desfășurat noi atacuri asupra unor obiective militare din sudul Iranului. Potrivit oficialilor americani, operațiunea a vizat infrastructură militară, depozite subterane de armament și capacități maritime, fiind folosite avioane de luptă, drone și nave de război.

Statele din Golf, în alertă după atacuri și interceptări de drone

În urma tensiunilor din regiune, Kuweitul a anunțat că sistemele sale de apărare antiaeriană au interceptat drone ostile, în timp ce Bahrainul a activat sirenele de avertizare și le-a cerut locuitorilor să se adăpostească. Și Arabia Saudită a emis pentru scurt timp alerte în provinciile Yanbu și Al-Kharj, pe care ulterior le-a ridicat, transmite digi24.ro.

Totodată, presa de stat din Iordania, citată de Reuters, a relatat că apărarea antiaeriană iordaniană a interceptat zece rachete iraniene în primele ore ale zilei.

Iranul anunță represalii și incidente în Strâmtoarea Ormuz

Autoritățile iraniene susțin că au răspuns atacurilor americane prin lansarea de rachete și drone asupra bazelor militare americane din regiune și afirmă că au lovit o navă în Strâmtoarea Ormuz care nu ar fi respectat indicațiile autorităților iraniene.

În același timp, Teheranul susține că două petroliere ar fi explodat după ce s-au lovit de mine marine în Strâmtoarea Ormuz, însă armata americană respinge aceste informații.

Televiziunea de stat iraniană a relatat că două poduri din apropierea Strâmtorii Ormuz au fost distruse în urma bombardamentelor și că un aeroport din estul țării ar fi fost lovit. Martori citați de presa iraniană au descris explozii puternice și distrugeri extinse.

Trump: „Avem câștiguri majore în Iran”

Președintele american Donald Trump a declarat că operațiunile militare au înregistrat „câștiguri majore” și a afirmat că rezultatele acestora vor deveni vizibile în perioada următoare. Potrivit Washingtonului, în cadrul atacurilor a fost distrus și un turn de supraveghere al unui port iranian, ceea ce ar reduce capacitatea Teheranului de a coordona atacuri asupra navelor comerciale.

De asemenea, pușcașii marini americani au verificat un petrolier din Golful Oman suspectat că ar face parte din așa-numita „flotă fantomă” utilizată de Iran pentru transportul petrolului.

SUA pregătesc extinderea operațiunilor, iar Teheranul promite răzbunare

Pe fondul intensificării confruntărilor, jurnaliștii de la Axios au relatat că Statele Unite analizează trimiterea unei flote suplimentare de avioane de realimentare, ceea ce ar putea permite extinderea operațiunilor aeriene împotriva Iranului.

Liderii iranieni au promis represalii și au transmis că atacurile asupra bazelor americane din regiune reprezintă începutul răzbunării pentru loviturile lansate de Washington. În Teheran au fost amplasate și afișe cu mesaje antiamericane, pe fondul escaladării tensiunilor dintre cele două state.