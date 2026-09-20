O măgăriță care a trăit primii 12 ani în sălbăticie a devenit vedeta unui oraș din Pennsylvania. Wanda a fost adoptată anul trecut și s-a adaptat rapid la viața de fermă, dar și la rolul de „terapeut” pentru bătrânii din centrele de îngrijire. Acum, vizitele ei le aduc zâmbete în special pacienților cu probleme de memorie, iar povestea ei a ajuns până în semifinalele unui concurs național dedicat animalelor de companie.

Wanda a trăit în sălbăticie în Arizona timp de 12 ani, înainte să fie adoptată anul trecut și dusă la ferma unei familii din Pennsylvania. Adaptarea nu a fost deloc dificilă. În doar câteva săptămâni, măgărița a început să ceară biscuiți, să strige ca să fie lăsată în hambar și să caute compania oamenilor.

„Cerșește biscuiți și în fiecare zi strigă să fie lăsată în hambar. E ca Ariel din Mica Sirenă. „Vreau să fiu acolo unde sunt oamenii.” Și de fiecare dată când vede pe cineva, vrea să meargă la poartă. Vrea să salute. Vrea să fie implicată.”

Personalitatea ei prietenoasă a făcut-o rapid potrivită pentru vizite în comunitate. Stăpâna a început să o ducă la tabere de vară, în magazine care organizează zile dedicate animalelor și, mai nou, în centre pentru bătrâni.

„Îți poți da seama imediat că oamenilor le place foarte mult când animalele sunt aici. Există pur și simplu o legătură profundă între bătrâni și dragostea lor pentru animale.”

Wanda vine îmbrăcată în ținute pregătite special pentru aceste vizite și îi lasă pe bătrâni să o mângâie și să-i dea gustări. Stăpâna spune că, de multe ori, măgărița se apropie în mod special de pacienții cu probleme de memorie și chiar își pune capul în poala lor.

„-Uneori ai oameni care, în mod normal, te-ar întreba de cinci sau șase ori într-o vizită cum se numește animalul, dar care și-ar putea aminti de ea în decursul acelei ore. Iar asta este cu adevărat special.”

Povestea Wandei este acum făcută cunoscută și în afara comunității. Îngrijitoarea ei a înscris-o într-un concurs național dedicat celor mai apreciate animale de companie, iar măgărița a ajuns deja în semifinale. Indiferent de rezultatul competiției, stăpâna ei spune că Wanda este unică și că cel mai important lucru este bucuria pe care o aduce oamenilor.

„Să vezi că oamenii se bucură datorită ei este pur și simplu ceva special.”