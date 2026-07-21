Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a finalizat o nouă rundă de atacuri împotriva Iranului, care au vizat centrele de comandă militare iraniene, capacităţile maritime, bazele de lansare a rachetelor şi dronelor, precum şi sistemele de apărare aeriană, cu scopul de a reduce capacitatea Iranului de a continua atacurile asupra navelor comerciale care tranzitează.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a finalizat o nouă rundă de atacuri împotriva Iranului la ora 21:00 ET, pe 20 iulie, se arată într-o postare pe platforma X, citată de News.ro.

CENTCOM / x.com

Forţele americane au lovit centrele de comandă militare iraniene, capacităţile maritime, bazele de lansare a rachetelor şi dronelor, precum şi sistemele de apărare aeriană, cu scopul de a reduce capacitatea Iranului de a continua atacurile asupra navelor comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz.

Tranzitul navelor comerciale prin acest coridor maritim internaţional vital continuă. De la începutul lunii mai, forţele CENTCOM au contribuit la facilitarea tranzitului a aproximativ 900 de nave comerciale şi a 450 de milioane de barili de ţiţei.

Forţele americane rămân mobilizate şi pregătite să tragă Iranul la răspundere pentru agresiunile nejustificate îndreptate împotriva marinarilor civili care doresc să tranziteze liber şi deschis strâmtoarea, mai spune Comandamentul Central al SUA.

Anunțul Teheranului

Agenţia iraniană de presă Tasnim a raportat explozii la Konarak, în provincia Sistan-Baluchestan din sud-est, şi în oraşul-port Chabahar de la Golful Oman. Postul public de televiziune iranian Press TV a raportat, de asemenea, lovituri americane în apropierea oraşului Shiraz, în sud-vestul Iranului, în timp ce agenţia de presă Fars a informat că mai multe explozii s-au auzit în jurul insulei Qeshm din Strâmtoarea Ormuz şi în apropierea oraşului Bandar Abbas din sudul ţării, scrie digi24.ro.

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