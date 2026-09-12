Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că i-ar „plăcea foarte mult” să vadă Irlanda reunită cu Irlanda de Nord, parte din Regatul Unit, remarci făcute în timpul unei vizite la Dublin care nu vor fi bine primite la Londra și în rândul uniuniștilor din Irlanda de Nord, potrivit Reuters.

Declarațiile lui Trump vin la câteva săptămâni după ce noul prim-ministru britanic, Andy Burnham, a afirmat că un referendum privind ieșirea Irlandei de Nord din Regatul Unit este „exclus”.

„Ei bine, nu vreau să provoc probleme, dar vă spun că mi-ar plăcea foarte mult să văd Irlanda unificată”, le-a spus Trump reporterilor aflați lângă prim-ministrul irlandez Micheal Martin, după ce cei doi s-au întâlnit la Dublin.

„Se va întâmpla în cele din urmă… Cred că ar fi un lucru fantastic. Acum, Regatul Unit va avea ceva de spus în această privință… dar cred că ar fi un lucru minunat”, a adăugat el.

Cei mai mulți nord-irlandezi vor să rămână în Regatul Unit

Conform prevederilor Acordului de Vinerea Mare din 1998, un referendum privind ieșirea din Regatul Unit poate fi organizat numai la dorința guvernului britanic.

Acordul a pus capăt a trei decenii de violențe între naționaliștii irlandezi care doreau o Irlandă unită și unioniștii care doreau ca Irlanda de Nord să rămână parte a Regatului Unit.

Deși sondajele arată că o majoritate confortabilă din Irlanda de Nord este în favoarea rămânerii în Regatul Unit, diferența s-a redus ușor de când ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană a adus problema unității mai sus pe agenda politică.

Trump efectuează această vizită de 48 de ore în contextul în care Partidul Republican face campanie pentru a-și păstra majoritatea în ambele camere ale Congresului SUA. El urmează să participe sâmbătă, mai târziu, la un turneu de golf la unul dintre complexele sale turistice.

Trump s-a întâlnit, de asemenea, cu președinta Irlandei, Catherine Connolly, care a fost aleasă șefă de stat anul trecut. Când Trump a vizitat ultima oară Irlanda în calitate de președinte, în 2019, Connolly, o politiciană fără menajamente, cu opinii de extremă stânga în materie de politică externă, a protestat în fața Aeroportului Shannon, din vestul Irlandei, scrie hotnews.ro