Cel puțin 20 de persoane au fost rănite, dintre care patru grav, după ce un tren Intercity a deraiat în urma unei coliziuni cu un camion, miercuri dimineață, în centrul-sudul Poloniei. Printre răniți se află și mecanicul trenului, precum și șoferul camionului.

Accidentul s-a produs în apropierea orașului Przysucha, la aproximativ 100 de kilometri sud-est de Varșovia. Potrivit presei locale, trenul circula din Lublin, în estul Poloniei, spre orașul-port Szczecin, din nordul țării.

În jurul orei 11:20, trenul a lovit un camion de marfă aflat la o trecere la nivel cu calea ferată. În urma impactului, locomotiva și mai multe vagoane au deraiat.

Trenul, denumit „Koziołek”, era format din șase vagoane și locomotivă și transporta aproximativ 120 de pasageri, potrivit operatorului feroviar PKP Intercity, transmite News.ro.

Șoferul camionului a rămas blocat în cabină

Șoferul camionului a rămas blocat în vehicul în urma impactului, însă pompierii au reușit să îl scoată. Acesta se numără printre persoanele rănite.

La locul accidentului au fost mobilizate numeroase echipe de intervenție, inclusiv două ambulanțe aeriene, pentru evacuarea și transportarea răniților la spitale.

„Locomotiva se află răsturnată pe o parte, pe linia opusă, iar unele vagoane sunt, de asemenea, răsturnate pe o parte”, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor.

Traficul feroviar, suspendat

În urma accidentului, circulația trenurilor pe linia respectivă a fost suspendată. Autoritățile au început verificările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs coliziunea.

Investigația urmează să stabilească inclusiv modul în care camionul a ajuns pe linia de cale ferată în momentul în care se apropia trenul Intercity.

Accident feroviar grav în Polonia/ News.ro