Cel puțin 93 de persoane au fost rănite după ce un autocar cu peste 100 de pasageri a căzut într-o prăpastie, în apropiere de Barcelona, Spania. Șapte dintre victime sunt în stare foarte gravă, iar alte 23 au suferit răni grave. Accidentul s-a produs la aproximativ 70 de kilometri nord de Barcelona, după ce autocarul s-ar fi ciocnit cu un autoturism și ar fi pierdut controlul.

Potrivit informațiilor preliminare, autocarul a ieșit de pe șosea și s-a prăbușit într-o râpă adâncă de cel puțin 20 de metri. Accidentul s-a produs în jurul orei 18:00, ora locală, iar accesul dificil în zonă a îngreunat intervenția echipelor de salvare.

La fața locului au fost mobilizate zeci de ambulanțe și aproximativ 30 de echipaje de pompieri. Salvatorii au intervenit pentru evacuarea pasagerilor și descarcerarea persoanelor blocate în interiorul autocarului.

Răniții grav, transportați cu elicopterul la spitale

Mai multe dintre victimele aflate în stare gravă au fost transportate cu elicopterul la spitale din Barcelona și Girona, potrivit informațiilor publicate de presa spaniolă.

Deocamdată, nu au fost făcute publice informații exacte despre identitatea pasagerilor răniți. Primele date arată că autocarul efectua o cursă regulată, utilizată în special de localnici pentru a ajunge din Barcelona în localitățile din împrejurimi, după călătoriile cu trenul.

Poliția continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul, transmite Digi24.