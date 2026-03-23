Un avion al companiei Air Canada Express, care venea din Montreal, s-a ciocnit cu un vehicul de la sol în timp ce ateriza pe Aeroportul LaGuardia din New York, conform datelor FlightRadar24 și informațiilor transmise de Reuters și AFP, scrie hotnews.ro.

Patru persoane au fost rănite, afirmă NBC, citând două surse. Pilotul și copilotul sunt răniți grav, iar un sergent și un ofițer au suferit fracturi la mâini și picioare și sunt în stare stabilă la spital, potrivit televiziunii americane.

Vehiculul cu care s-a ciocnit avionul era o mașină de pompieri operată de ofițeri de poliție, au spus sursele.

76 de pasageri și patru membri ai echipajului erau la bordul avionului, care era pe finalul aterizării când a avut loc ciocnirea.

Departamentul de Pompieri a spus că „a intervenit după ce a fost raportat un incident care a implicat un avion și un vehicul pe pista numărul 4”.

Avionul CRJ-900, care venea de la Montreal, a lovit vehiculul cu o viteză de aproximativ 39 km/h, a precizat Flightradar24. Avionul era operat de Jazz Aviation, partenerul regional al Air Canada.

Hartă / hotnews.ro

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a emis o interdicție de decolare pentru toate avioanele de pe aeroport până la ora 05:30 GMT (07:30 în România), conform unui comunicat al autorității de reglementare.

Notificarea FAA a arătat că motivul opririi la aeroport a fost o situație de urgență și că exista o probabilitate ridicată de prelungire a acesteia, fără a da alte detalii.

Într-o notificare separată adresată piloților, FAA a declarat că aeroportul ar putea fi închis până la ora 18:00 GMT.

Imagini neconfirmate de pe rețelele de socializare au arătat avarii serioase la botul avionului.

Serviciile de urgență din New York au avertizat populația să se „aștepte la anulări, închideri de drumuri, încetiniri ale traficului și prezența personalului de urgență” în apropierea acestui important nod de transport situat în districtul Queens, care deservește exclusiv destinații din Statele Unite și Canada. „Folosiți rute alternative”, au recomandat acestea pe X.

Anterior, autoritățile aeroportuare din LaGuardia avertizaseră asupra unor posibile perturbări ale zborurilor din cauza condițiilor meteo, în zonă fiind semnalate ploi ușoare și ceață.