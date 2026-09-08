În timp ce germanii încă dezbat victoria zdrobitoare a extremei drepte din landul Saxonia-Anhalt, liderii formațiunii caută parteneri de coaliție. Politicianul care râvnește funcția de premier le-a cerut celorlalte partide să respecte voința alegătorilor. Partidul de extremă dreapta a câștigat scrutinul regional cu un scor istoric, ce se apropie de 44 la sută, dar insuficient pentru a forma majoritate în legislativ. Cancelarul Friedrich Merz a declarat tratează cu multă seriozitate semnalul transmis de alegătorii din landul estic.

Liderii Alternativa pentru Germania, formațiune pro-rusă și anti-migrație, își doresc acum să recreeze victoria decisivă din Saxonia-Anhalt și în alte landuri germane.

Alice WEIDEL, LIDER AL PARTIDULUI AFD: „Uniunea Creștin-Democrată din Germania nu va mai putea câștiga niciodată alegerile într-un land german. Oamenii din această țară vor o chimbare a politicii.”

Peste două săptămâni sunt programate alte două alegeri regionale: în Mecklenburg-Pomerania Occidentală, unde AfD se află în frunte, conform sondajelor, și la Berlin, unde conservatorii, extrema stângă și extrema dreaptă sunt la egalitate.

Ulrich SIEGMUND, LIDER AL PARTIDULUI AFD: „Nu este vorba doar despre Saxonia-Anhalt, ci despre întreaga Germanie. Există atât de multă energie, atât de multă forță și atât de multă speranță și motivație, încât acest proces nu mai poate fi oprit.”

Acest rezultat nu face decât să întărească opinia care exista deja, și anume că actualul guvern federal este nepopular, spun analiștii. Cancelarul Merz s-a declarat „profund șocat” de victoria istorică a AfD, însă a promis să mențină cursul reformelor sale și să le explice mai bine. Merz a recunoscut că poartă o parte din responsabilitatea pentru această înfrângere, dar a exclus o demisie.

Friedrich MERZ, CANCELARUL GERMANIEI: „Nu ne-am așteptat ca lucrurile să evolueze în acest fel. Desigur, trebuie să acceptăm rezultatul – acestea sunt regulile democrației noastre. Este responsabilitatea mea. Și mi-o asum. Voi încerca să fac lucrurile diferit – să le fac mai bine – în săptămânile și lunile următoare.”

Între timp, AfD duce negocieri om la om cu alte formațiuni, pentru a obține cele trei locuri necesare unei majorități. Potrivit unui sondaj de opinie aproape jumătate dintre germani se opun ca partidul de extremă dreaptă să formeze un guvern în landul Saxonia-Anhalt.

„Este groaznic pentru noi, resimțim aceste evenimente ca pe un cataclism. Eu am 86 de ani și soția are 84. Aceste alegeri sunt manipulate de o frică generală.”

Câteva mii de oameni au protestat împotriva AfD la Poarta Brandenburg.

Planurile partidului AfD pentru Saxonia-Anhalt includ separarea copiilor refugiați în clase speciale și înființarea unei unități pentru reținerea și deportarea migranților care nu mai au dreptul să rămână în land.