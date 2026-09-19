Acordul ar permite Statelor Unite să-și extindă prezența militară, în timp ce Danemarca și Groenlanda susțin că acesta le protejează suveranitatea și dreptul la autodeterminare.

Donald Trump a anunțat vineri că SUA au încheiat un pact de securitate în Arctica cu liderii Danemarcei și Groenlandei, după ce, pe parcursul unei mari părți a celui de-al doilea mandat, a amenințat că va anexa cu forța teritoriul danez semi-autonom, potrivit The Guardian.

Amploarea completă a acordului, pe care liderul de la Casa Albă l-a descris ca fiind „foarte important, istoric și special”, nu a fost clară imediat.

La scurt timp după anunțul său publicat pe Truth Social, liderii Danemarcei și Groenlandei au emis declarații care indicau că acordul urma să fie semnat de cele trei guverne în marja Adunării Generale a Națiunilor Unite de la New York, săptămâna viitoare.

În postarea sa de pe rețelele sociale, Trump a prezentat acordul ca pe un triumf personal, susținând că acesta „oferă Statelor Unite control permanent asupra securității și a tuturor celorlalte necesități din Groenlanda, răspunzând pe deplin TUTUROR preocupărilor noastre numeroase ale SUA”.

„Vom începe imediat procesul de dezvoltare a unei prezențe militare semnificative în zona corespunzătoare din Groenlanda”, a adăugat Trump. Statele Unite au deja o prezență pe insulă și dreptul de a-și extinde bazele, prin intermediul NATO.

Anunțul vine cu doar câteva săptămâni înainte de alegerile intermediare din noiembrie, oferindu-i lui Trump o victorie externă crucială într-un moment în care războiul nepopular din Iran afectează șansele republicanilor de a-și păstra majoritatea în Congres, scrie The Guardian.

Prezența militară a SUA în Groenlanda — teritoriu autonom al Danemarcei și membru NATO — nu este nouă. Pentagonul operează acolo baza strategică de la Pituffik încă din timpul Războiului Rece.

În postarea sa, Trump a afirmat că acordul înseamnă că „niciun adversar al SUA nu va putea AVEA vreodată o bază în Groenlanda, nu va putea avea o prezență militară în Groenlanda și nu va putea face investiții sensibile în Groenlanda fără aprobarea noastră expresă, în scris”.

Reacții din Danemarca

Declarațiile prim-ministrului danez, Mette Frederiksen, și ale șefului guvernului groenlandez, Jens-Frederik Nielsen, publicate online vineri seara, au subliniat că acordul este departe de dorința exprimată anterior de Trump privind „achiziționarea Groenlandei de către Statele Unite”.

Frederiksen a afirmat că ceea ce ea a numit „un acord excelent” pentru toate cele trei părți „recunoaște suveranitatea și integritatea teritorială a Regatului, precum și dreptul poporului groenlandez la autodeterminare”.

Nielsen a declarat că este „bucuros” că acordul „asigură și consolidează securitatea Groenlandei, a Regatului Danemarcei, a Statelor Unite și a Alianței Occidentale”, sugerând că acordul ar putea, probabil, doar să reitereze drepturile existente ale SUA, prin intermediul NATO, de a folosi insula ca bază de securitate.

Odată convenit, pactul ar trebui să treacă prin procedurile parlamentare pentru a fi adoptat, se arată în declarațiile daneze și groenlandeze.

Amenințările lui Trump

La începutul mandatului său, Trump a susținut că SUA aveau nevoie de controlul asupra Groenlandei pentru „securitatea economică” și a descris proprietatea și controlul asupra teritoriului ca fiind o „necesitate absolută”.

Insula se afla de mult timp în vizorul președintelui ca țintă pentru achiziție, iar în timpul primului său mandat, în 2019, Trump a confirmat informațiile potrivit cărora îi îndemnase pe consilieri să afle cum ar putea SUA să cumpere Groenlanda, descriind orice vânzare ca fiind „în esență, o tranzacție imobiliară de amploare”.

Afirmațiile lui Trump au adâncit diviziunile din cadrul alianței occidentale, guvernul danez afirmând în repetate rânduri că Groenlanda „nu este de vânzare”.

Când îngrijorările legate de amenințările de anexare ale lui Trump au atins apogeul anul trecut, guvernul danez a organizat un „serviciu de veghe nocturnă” în cadrul Ministerului Afacerilor Externe pentru a monitoriza declarațiile președintelui american.

La summitul NATO de la Ankara de la începutul acestui an, Trump și-a reînnoit demersul ca SUA să achiziționeze Groenlanda. El a amenințat că va retrage toate forțele armate americane din Europa după ce continentul a respins în repetate rânduri această propunere.

Situată strategic între SUA și Rusia, Groenlanda este considerată din ce în ce mai importantă din punct de vedere al apărării și se conturează ca un câmp de luptă geopolitic pe măsură ce gheața arctică se topește.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, și soția sa, Usha, au fost întâmpinați cu răceală când au vizitat trupele americane staționate la baza spațială Pituffik anul trecut, pe fondul campaniei agresive a Casei Albe de a prelua insula bogată în resurse minerale, cu aproximativ 56.000 de locuitori.

Sondajele au arătat că groenlandezii se opun cu tărie oricărei încercări de a integra Groenlanda în SUA.

„Se întâmplă”

Cu toate acestea, o persoană din interiorul administrației Trump a lăsat să se înțeleagă online că partea americană intenționează să prezinte orice ar fi de fapt acordul respectiv ca pe un triumf american.

Katie Miller, o fostă consilieră la Casa Albă al cărei soț este cel mai apropiat consilier al lui Trump, a postat o hartă a Groenlandei acoperită de steagul american, cu legenda: „SE ÎNTÂMPLĂ”, transmite hotnews.ro.