Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat marți că - în cooperare cu DIICOT, MAI-DCCO, MApN-DGIA și servicii partenere externe - a prevenit comiterea unei acțiuni de sabotaj pe teritoriul național, cu implicarea unui cetățean rus stabilit în România.

Potrivit unui comunicat de presă al acestei instituții, începând din februarie 2026, cetățeanul rus s-a aflat în monitorizarea SRI, făcând obiectul unei investigații ample privind tentative de acte de diversiune, materializate prin documentarea foto-video a unor centre de comunicații și baze militare naționale utilizate de aliații NATO, a unor sedii ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și a unor infrastructuri critice.

”Datele obținute indică un tipar acțional similar celui folosit pe teritoriul statelor europene de rețele de sabotori coordonate de entități din Federația Rusă, inclusiv în cazurile dejucate în România în 2024 și 2025: cetățeanul rus era instruit de un intermediar să realizeze materiale foto-video cu obiective de interes strategic militar, inclusiv aeronave cargo ucrainene ANTONOV pe durata prezenței pe teritoriul național. De asemenea, investigația a relevat că Federația Rusă continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale” - precizează SRI.

Astfel, acțiunile ”specifice” întreprinse de SRI, precum și măsurile dispuse cu autoritățile române și partenerii externi au condus la prevenirea unei acțiuni de sabotaj pe teritoriul național.

”SRI mulțumește tuturor partenerilor naționali și internaționali implicați în asigurarea securității cetățenilor României”, mai arată sursa citată.

DIICOT: Cetățeanul rus a fotografiat obiective NATO din România

Potrivit DIICOT, cetăîeanul rus are vârsta de 40 de ani și este acum cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune, scrie știrileprotv.ro

În perioada februarie-iulie 2026, ”în perspectiva comiterii unor acte de diversiune/sabotaj, de tip hibrid, sub coordonarea directă a unei persoane cu care a păstrat legătura prin intermediul unor servicii online de mesagerie criptată”, acesta a ”identificat, supravegheat și colectat informații cu caracter militar”.

De asemenea, a realizat și transmis fotografii, privind tehnica forțelor armate române/aliate și deplasarea personalului și a tehnicii de luptă, la mai multe obiective (baze) militare românești și multinaționale, situate pe raza județelor Cluj, Constanța , Călărași , Ilfov și a municipiului București, ”fapte care, prin natura lor, au pus în pericol securitatea națională”, precizează DIICOT.

Astfel, urmează să fie sesizată Curtea de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu ofițerii de poliție judiciară din cadrul DIICOT – Structura Centrală, ai Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și structurilor subordonate.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul informativ al Serviciului Român de Informații și suportul structurii specializate din cadrul D.G.I.A.