Administrația președintelui american Donald Trump a decis să reducă perioada de ședere permisă pentru anumite categorii de cetățeni străini aflați în Statele Unite. Noile reguli vizează studenții internaționali, participanții la programe de schimb cultural și jurnaliștii străini, care vor avea perioade maxime de valabilitate pentru vize, transmite Reuters.

Administrația Trump a anunțat noi restricții privind durata de ședere în Statele Unite pentru deținătorii unor tipuri de vize destinate studenților străini, participanților la programe de schimb și reprezentanților mass-media.

Noua reglementare emisă de Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS) prevede introducerea unor perioade fixe de valabilitate pentru vizele F, destinate studenților internaționali, vizele J, utilizate de participanții la programe de schimb cultural, și vizele I, acordate jurnaliștilor străini, transmite hotnews.ro.

Studenții și participanții la schimburi vor putea rămâne cel mult patru ani

În prezent, aceste categorii de viză permit șederea pe durata programului de studii, a schimbului cultural sau a activității profesionale desfășurate în Statele Unite.

Conform noilor reguli, perioada maximă de valabilitate pentru vizele studenților și participanților la schimburi nu va putea depăși patru ani.

În cazul jurnaliștilor străini, durata vizei va fi redusă la cel mult 240 de zile, iar pentru cetățenii chinezi perioada maximă va fi de 90 de zile.

Totodată, titularii acestor vize vor avea posibilitatea să solicite prelungirea perioadei de ședere.

DHS invocă dificultăți de monitorizare a numărului mare de vizitatori

Departamentul pentru Securitate Internă susține că măsura este necesară din cauza creșterii semnificative a numărului de persoane care intră în SUA prin aceste programe.

Potrivit instituției, în anul 2024 au fost înregistrate peste 1,8 milioane de intrări pe bază de vize de student, cu aproximativ 11% mai multe decât în anul precedent.

În aceeași perioadă, Statele Unite au acordat vize pentru peste 500.000 de participanți la programe de schimb și aproximativ 37.300 de reprezentanți ai mass-media.

DHS afirmă că numărul tot mai mare al acestor vizitatori reprezintă o provocare pentru capacitatea autorităților de a monitoriza și supraveghea respectarea condițiilor de ședere.

Noile reguli vor intra în vigoare peste 60 de zile

Noua reglementare urmează să intre în vigoare la 60 de zile după publicarea în Registrul Federal, după examinarea de către Congres.

Potrivit documentului, persoanele care doresc să rămână în Statele Unite după expirarea perioadei stabilite vor trebui fie să solicite o prelungire de la DHS, fie să părăsească țara și să obțină o nouă admitere pe teritoriul american.

Decizia vine în contextul în care administrația Trump a intensificat controalele privind imigrația legală, inclusiv prin revizuirea unor vize de studii și a altor forme de statut de ședere.