Joi, „în prima parte a zilei, vom depune la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor”, a anunțat miercuri seară premierul desemnat, Adrian Veștea.

„Suntem în etapa finală de definitivare a programului de guvernare. Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm țintele asumate privind deficitul și să prezentăm un plan realist, aplicabil și sustenabil”, a scris Veștea într-o postare pe Facebook.

Veștea anunțase inițial că va depune miercuri la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri a Guvernului pentru care va cere votul deputaților și senatorilor, însă planurile s-au schimbat.

Potrivit acestuia, măsurile incluse în program sunt evaluate din perspectiva „posibilităților bugetare ale statului”.

„Obiectivul nostru este să găsim echilibrul corect între nevoile reale ale societății și posibilitățile bugetare ale statului. În această perioadă, evaluăm cu atenție fiecare propunere, astfel încât măsurile incluse în programul de guvernare să fie eficiente și să poată fi puse în practică.

„Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni. Mai puține orgolii și dispute politice! Mai multă responsabilitate! Mai multă muncă pentru România”, a conchis Veștea.

Cu câteva momente înainte de anunțul premierului desemnat, USR a anunțat că nu va vota Guvernul Veștea, după cum a decis Comitetul Politic al partidului în unanimitate. Și AUR a anunțat, miercuri, prin Petrișor Peiu, că parlamentarii partidului nu vor vota acest guvern, iar un alt partid pe care se baza Veștea, SOS, condus de Diana Șoșoacă, a anunțat, tot azi, că cei 15 parlamentari ai formațiunii nu vor vota învestirea Cabinetului Veștea, transmite hotnews.ro.