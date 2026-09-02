Spațiul aerian al Rusiei devine tot mai greu de utilizat pentru aviația civilă, după intensificarea atacurilor cu drone ucrainene. Volodimir Zelenski avertizează companiile aeriene că zborurile deasupra Rusiei sunt tot mai riscante. Primele efecte se simt deja în aeroporturile din Moscova, dar și în cele străine care operează curse spre capiatala Moscovei.

Aceste imagini au fost filmate pe aeroportul din Turcia, unde pasagerii unei curse cu direcția Moscova au fost informați, chiar în timpul îmbarcării, că zborul a fost anulat. Compania ar fi invocat situația nesigură din spațiul aerian rus.

„Noi nu știm care este situația acolo și la ce să ne așteptăm. Mai departe trebuie singuri să vă întoarceți banii. Să sunați la call-centru și să aflați cum să întoarceți banii.”

Alți pasageri au povestit că au fost nevoiți să aștepte ore întregi pentru a afla când vor putea pleca. Și în aeroporturile Moscovei, zeci de curse au fost date peste cap. Potrivit presei ruse, 77 de zboruri au fost întârziate sau anulate la Șeremetievo, Domodedovo și Vnukovo. Problemele au apărut după o nouă noapte cu atacuri ucrainene cu drone asupra teritoriului rus. Autoritățile de la Moscova au impus restricții temporare asupra operațiunilor aeroportuare, în timp ce apărarea antiaeriană a interceptat zeci de drone. Iar cu doar câteva ore înainte, Volodimir Zelenski a avertizat companiile avia, care încă folosesc spațiul aerian al Rusiei.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Astăzi vrem să avertizăm fiecare companie aeriană care utilizează spațiul aerian rusesc, fiecare companie de asigurări și pe toți cei care încă folosesc aeroporturile-cheie din Rusia: spațiul aerian rus devine complet nesigur.”

Zelenski spune că Ucraina nu vizează avioanele civile, dar avertizează că extinderea atacurilor cu drone crește semnificativ riscurile pentru aviația civilă. El le-a cerut și ambasadorilor străini să transmită mesajul către guvernele lor și companiilor aeriene.

Volodimir ZELENSKI, PREȘEDINTELE UCRAINEI: „Agresiunea rusă a făcut cerul Ucrainei, al Europei și chiar al Rusiei periculos. Primele rachete, primele drone au venit din Rusia și au trecut frontiera noastră din spațiul aerian rus. Această escaladare nu poate și nu va rămâne doar pe teritoriul Ucrainei.”

Mesajul lui Zelenski vine după ce acesta a anunțat că Ucraina își extinde capacitatea de a lovi ținte la distanță cu drone. Reuters notează că unele companii aeriene din Turcia, China și statele din Golf continuă să folosească rutele aeriene rusești, spre deosebire de majoritatea transportatorilor occidentali. Avertismentul lui Zelenski a provocat o reacție dură din partea lui Vladimir Putin.

Vladimir PUTIN, PREȘEDINTELE FEDERAȚIEI RUSE: „Este pur și simplu o cerere pentru terorism de stat. Și atrag atenția că ei ne cer reluarea negocierilor, cer întâlniri directe. Cu teroriștii nu se negociază. Dar asta este prima chestiune. A doua, ei bine, astăzi, Doamne ferește, asemenea tragedii se pot întâmpla. Vom găsi cu ce să răspundem. Să nu aibă nimeni nicio îndoială.”

Aflat la Bișkek, liderul de la Kremlin a spus că este pregătită să continue ofensiva și anunță că Moscova pregătește noi lovituri asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Între timp, bilanțul atacurilor rusești este tot mai greu. În iulie, cel puțin 437 de civili au fost uciși și peste 2.600 au fost răniți în Ucraina, potrivit ONU – cel mai mare număr de victime într-o singură lună din ultimii patru ani. În august, atacurile au continuat, iar la sfârșitul lunii, o lovitură rusă asupra unui depozit de muniții de lângă Kiev a provocat moartea a cel puțin 37 de oameni.