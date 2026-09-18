Alegerile parlamentare din Rusia, din 18-20 septembrie, ar urma să mențină partidul lui Vladimir Putin la controlul Dumei, în timp ce Kremlinul urmărește semnele de oboseală față de războiul din Ucraina și temerile privind o nouă mobilizare, scrie AFP.

Pentru aceste alegeri parlamentare, primele de la începutul ofensivei din Ucraina din februarie 2022, rușii trebuie să-i aleagă pe cei 450 de deputați din camera inferioară a parlamentului, unde partidul prezidențial „Rusia Unită” se bucură de o largă majoritate încă de la precedentele alegeri din 2021, potrivit News.ro.

Votul urmează să aibă loc și în teritoriile din estul Ucrainei ocupate, anexate de Moscova.

„Nu este vorba despre a ști dacă Rusia Unită va câștiga aceste alegeri sau nu”, a declarat pentru AFP politologul rus Nikolai Petrov, de la centrul de reflecție New Eurasian Strategies Centre (NEST). „Din acest punct de vedere, rezultatul este prestabilit”, subliniază el.

În fața partidului „Rusia Unită”, au fost autorizate să participe la alegeri doar formațiunile care îl susțin, în diferite grade, pe Vladimir Putin și continuarea ofensivei sale din Ucraina - comuniștii din KPRF, naționaliștii din LDPR, conservatorii din „Rusia Justă” și liberalii din Partidul „Oamenii Noi”, transmite știrileprotv.ro.