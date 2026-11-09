Canada a decis să impună noi sancţiuni Rusiei pentru agresiunea împotriva Ucrainei, vizând 38 de entităţi şi 24 de persoane, a anunţat luni ministrul canadian de externe, Anita Anand, în marja unei reuniuni ministeriale a G7, transmite AFP.

Potrivit unui comunicat al Ministerului canadian de Externe, noile măsuri urmăresc să reducă şi mai mult capacităţile militare ale Rusiei şi să crească presiunea economică asupra Moscovei, conform sursei.

Sancţiunile vizează în special industria militară rusă, inclusiv actori implicaţi în dezvoltarea tehnologiilor pentru rachete balistice şi în activităţile informatice ale Rusiei, potrivit publicaţiei.

De asemenea, Ottawa urmăreşte să limiteze sprijinul financiar pentru economia de război rusă, prin măsuri împotriva unor intermediari financiari şi platforme de tranzacţionare a criptomonedelor care facilitează aceste activităţi, conform sursei.

Canada a transmis că, alături de partenerii săi, va continua să intensifice presiunile asupra persoanelor şi organizaţiilor care contribuie la susţinerea efortului militar al Rusiei, potrivit publicaţiei.

Lista canadiană de sancţiuni împotriva Rusiei cuprinde în prezent aproximativ 1.600 de persoane, 850 de entităţi şi 730 de nave, suspectate că fac parte din aşa-numita „flotă-fantomă”, utilizată de Moscova pentru exporturile de petrol, gaze şi carburanţi, conform sursei, transmite Bursa.ro.