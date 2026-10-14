Livrările limitate de motorină ar putea persista până anul viitor, în contextul în care diminuarea semnificativă a stocurilor s-a combinat cu producţia limitată înaintea iernii, sezonul de vârf al cererii.

Marjele de rafinare la motorină, diferenţa de preţ dintre motorină şi ţiţei, au atins valori record de aproape 95 de dolari pe baril în septembrie, după ce capacitatea redusă de rafinare, din cauza atacurilor care au legătură cu războiul din Iran, a dus la scăderea producţiei, a anunţat miercuri Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA) în cel mai recent raport lunar privind piaţa petrolului, potrivit Agerpres.

Stocurile, sub presiune

„Pieţele de motorină au rămas sub o presiune semnificativă, întrucât perturbările prelungite ale aprovizionării au dus la reducerea stocurilor, contrar tiparelor sezoniere, înaintea lucrărilor de mentenanţă a rafinăriilor care au loc toamna şi a vârfului de cerere din timpul iernii", a precizat AIE.

Potrivit AIE, oferta de motorină a scăzut cu 1,7 milioane de barili pe zi în trimestrul al treilea, deoarece conflictul din Iran a limitat livrările prin Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă vitală pentru transportul unor volume mari de petrol şi produse rafinate din Golf, în timp ce Rusia, unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de combustibili rafinaţi, a fost nevoită să reducă producţia de motorină din cauza atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor sale.

Agenţia cu sediul la Paris prognozează o redresare a activităţilor globale de rafinare spre sfârşitul acestui an, ceea ce ar trebui să ajute la începerea refacerii stocurilor, însă acest lucru va fi insuficient pentru a compensa deficitul acumulat în cursul anului 2026.

În prezent, statele membre AIE îşi coordonează eforturile pentru a pune pe piaţă 100 de milioane de barili de petrol şi motorină din rezervele strategice, în încercarea de a tempera preţurile pe fondul presiunilor politice şi economice tot mai mari.

Efecte în întreaga economie

Motorina este o componentă esenţială a economiei globale, alimentând camioanele care transportă alimente şi bunuri manufacturate, utilajele grele de pe şantierele de construcţii şi navele. De asemenea, este utilizată pe scară largă pentru încălzire.

„Preţurile record la motorină generează deja consecinţe economice ample, ducând la creşterea costului bunurilor şi afectând veniturile reale, activitatea economică şi inflaţia", a subliniat AIE.

Agenţia Internaţională pentru Energie este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Organizaţia a fost înfiinţată ca răspuns la primul şoc petrolier din 1973 - 1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă, scrie știrileprotv.ro