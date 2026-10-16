Violențe stradale în Albania, în urma protestelor tinerilor față de corupție. Manifestanții au incendiat clădiri și au atacat bănci și magazine. Aproape 90 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, majoritatea fiind polițiști. Manifestațiile, care au început cu revendicări legate de educație, s-au transformat într-o mișcare antiguvernamentală, prin care se cere și demisia premierului.

Flăcări uriașe au cuprins clădiri, iar nori denși de fum negru s-au ridicat deasupra străzilor. Manifestanții au aruncat cu pietre și cocktailuri Molotov, au spart geamuri și au incendiat coșuri de gunoi.

În apropierea Ministerului Educației, protestatarii s-au confruntat cu forțele de ordine. Oamenii legii au încercat să disperseze mulțimea cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Violențele au izbucnit în capitala Albaniei, unde mii de tineri au cerut condiții mai bune în universități, taxe de studii mai mici și mai multe șanse de angajare după absolvire. Nemulțumirile s-au transformat însă într-un protest antiguvernamental, iar manifestanții au cerut demisia premierului, pe care l-au acuzat de corupție.

Potrivit Ministerului Sănătății, 89 de persoane au ajuns la spital în urma violențelor. Poliția a anunțat și zeci de rețineri. Premierul a refuzat să demisioneze, pe când Uniunea Europeană a îndemnat la calm și reținere. Se cere și o investigare obiectivă a acuzațiilor privind folosirea excesivă a forței de către poliție. Albania are statut de țară-candidat la blocul comunitar încă din 2014.