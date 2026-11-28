Alegeri cu miză majoră în Spania, care ar putea schimba radical scena politică și ar putea aduce extrema dreaptă la guvernare. Mâine spaniolii sunt chemați la urne după luni de scandaluri politice, nemulțumiri sociale și proteste de amploare, declanșate în special de criza locuințelor. În joc este viitorul guvernului socialist condus de Pedro Sanchez, dar și echilibrul politic al uneia dintre cele mai importante economii europene.

Spaniolii urmează să aleagă 350 de deputați, iar scrutinul ar putea pune capăt guvernării socialiste conduse de Pedro Sánchez, care și-a pierdut sprijinul parlamentar. Conservatorii de la Partidul Popular ar putea prelua puterea cu ajutorul formațiunii de extremă dreapta Vox. Ultimul sondaj îi plasează pe conservatori la 31,4%, pe socialiști la 29,1%, iar Vox la aproape 18%. O eventuală intrare a extremei drepte în guvern ar marca o premieră de la sfârșitul dictaturii lui Franco, în urmă cu jumătate de secol.

Pedro SÁNCHEZ, PRIM-MINISTRUL SPANIEI: „Și pentru că, în fața regresului pe care îl reprezintă Feijóo și Abascal, trebuie să ne mobilizăm, să ne mobilizăm pe 29 noiembrie.”

Alberto FEIJÓO, LIDERUL PARTIDULUI POPULAR: „Luni începe totul. Imaginați-vă o zi de luni luminoasă, o zi de luni pe care i-o putem oferi țării noastre. O țară care se va trezi luni fără scandaluri.”

Sánchez a convocat alegerile anticipate după ce a pierdut sprijinul parlamentar necesar pentru a-și susține agenda politică. În paralel, criza locuințelor a alimentat nemulțumirea populației. Un caz care a devenit simbolic este cel al unei femei de 87 de ani, evacuată din casa în care locuise timp de șapte decenii. Incidentul a declanșat manifestații în mai multe orașe.

Spania se confruntă cu un deficit de aproximativ 750 de mii de locuințe. Chiriile au ajuns la o medie de 1.176 de euro pe lună, aproape cât salariul mediu lunar al unui tânăr.