Cursă prezidențială extrem de strânsă în Brazilia. Turul doi ar putea readuce familia Bolsonaro la conducerea celei mai mari țări din America Latină.

Președintele de stânga, Lula da Silva, încearcă să obțină al patrulea mandat, în timp ce senatorul de dreapta Flávio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro, promite o schimbare radicală de direcție. În primul tur, acesta l-a devansat pe Lula cu aproximativ două puncte procentuale, iar rezultatul final rămâne incert.

Campania a fost dominată de temerile legate de criminalitate, scumpiri și corupție, dar și de viziunile opuse ale celor doi candidați.

Bolsonaro promite măsuri mai dure împotriva infracționalității și relații mai strânse cu administrația lui Donald Trump. Lula, în schimb, își apără programele sociale și mizează pe experiența sa la conducerea țării.

