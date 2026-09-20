Alegătorii din Berlin și Mecklenburg-Pomerania de Vest merg astăzi la urne, în cadrul unor alegeri regionale urmărite atent la nivel federal. Scrutinul are loc la două săptămâni după rezultatul record obținut de partidul de dreapta radicală Alternative für Deutschland (AfD) în Saxonia-Anhalt și pe fondul presiunilor tot mai mari asupra cancelarului Friedrich Merz.

În Berlin au drept de vot aproximativ 2,5 milioane de persoane, iar în Mecklenburg-Pomerania de Vest – aproape 1,3 milioane. Secțiile de votare sunt deschise între orele 08:00 și 18:00, ora locală.

Rezultatele sunt urmărite cu atenție la Berlin, deoarece performanța CDU în cele două scrutine este considerată un test pentru conducerea lui Friedrich Merz și pentru coaliția federală.

AfD, în centrul atenției

AfD vine după rezultatul obținut în Saxonia-Anhalt, unde a înregistrat cea mai bună performanță a sa la un scrutin regional. În Mecklenburg-Pomerania de Vest, sondajele dinaintea alegerilor indicau o competiție strânsă între AfD și SPD, formațiunea premierului regional Manuela Schwesig.

În Berlin, situația este diferită: CDU și partidul Die Linke se află în partea superioară a sondajelor, în timp ce AfD este creditată cu un scor important, dar nu conduce cursa. Potrivit informațiilor publicate de ZDF, niciuna dintre principalele variante de coaliție cu două partide nu avea, înaintea scrutinului, o majoritate clară în capitală.

Presiune asupra lui Friedrich Merz

Rezultatele sunt importante și pentru Friedrich Merz, aflat la conducerea guvernului federal de aproximativ 16 luni. În interiorul CDU au apărut discuții despre viitorul său politic, pe fondul rezultatelor electorale slabe și al nemulțumirilor legate de situația economică și de reformele guvernului.

Cancelarul a respins însă apelurile privind demisia și a declarat că intenționează să-și ducă mandatul la capăt. Merz și-a anulat inclusiv participarea la Adunarea Generală a ONU de la New York, pentru a rămâne în Germania în perioada alegerilor.

Miza pentru CDU

În Mecklenburg-Pomerania de Vest, CDU riscă un rezultat mult mai slab decât în scrutinurile precedente, iar o eventuală coborâre sub pragul de 5% ar avea o semnificație politică majoră pentru partid la nivel federal. În Berlin, CDU încearcă să-și păstreze poziția în competiția pentru conducerea capitalei.

Pentru moment, rezultatul alegerilor nu este cunoscut. Votarea se încheie la ora 18:00, când sunt așteptate primele estimări, transmite Digi24.