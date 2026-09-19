Rușii pleacă de urgență din țară de teama noului sistem electronic de citații care le poate bloca ieșirea.

Solicitările de asistență pentru emigrare au crescut de opt ori din iulie, iar căutările pe internet pentru „cum să pleci” și „mobilizare” au atins cel mai înalt nivel de la începutul anului 2023, potrivit Euronews.com.

Această creștere coincide cu alegerile parlamentare din Rusia care au început vineri și se vor încheia duminică. Criticii Kremlinului și guverne occidentale acuză Moscova că vrea să anunțe o nouă mobilizare după încheierea scrutinului, pentru ca măsura să nu afecteze votul.

Deja există cazuri documentate în care noul registru electronic al citațiilor a declanșat automat o interdicție de ieșire din țară.

Astfel, rușii care se tem de o nouă mobilizare militară părăsesc țara înainte de eventualele restricții la plecare, potrivit proiectului anti-război Ark.

Președintele rus Vladimir Putin a respins zvonurile privind mobilizarea ca fiind „o absurditate totală”, dar mass-media independentă din Rusia a numărat 17 negări oficiale ale unei mobilizări iminente încă din vară.

„În Rusia se amplifică un val de panică”

Jan Slovitsky, activist pentru drepturile omului și coordonator al proiectului „Ark”, a declarat că valul actual de plecări a fost determinat de lecțiile învățate în 2022.

„De la jumătatea lunii iulie, în Rusia se amplifică un val de panică, legat de riscul mobilizării, de penuria de combustibil și de lipsa accesului la internet”, a declarat el rețelei Ark din Erevan, unde oferă asistență noilor sosiți.

„Oamenii pleacă din timp pentru că au văzut ce s-a întâmplat în timpul valurilor anterioare. Iar Armenia se confruntă cu o criză a migrației, dacă nu ne aflăm deja în plină criză”, a mai spus activistul.

Vârf de căutări pentru „cum să pleci”

Numărul solicitărilor zilnice de asistență pentru relocare a crescut de la aproximativ 70 la 120 începând din iulie, potrivit organizațiilor care ajută rușii să se mute în străinătate.

Căutările pe Yandex și Google pentru „cum să pleci” și „mobilizare” au atins cel mai înalt nivel de la începutul anului 2023 în timpul verii și în primele zece zile ale lunii septembrie, conform unei analize independente a mass-mediei ruse.

Pregătirile pentru o eventuală mobilizare sunt deja vizibile, scrie Euronews.com. Zeci de mii de persoane au primit notificări în care sunt precizați pașii necesari în caz de convocare.

La începutul lunii septembrie, la punctul de control din Krasnodar, un tânăr de 24 de ani a primit o interdicție oficială de a părăsi țara, fiind primul caz semnalat acolo.

Daniil Neonov, fost candidat la funcția de consilier municipal în Duma orașului Moscova, a povestit cum a reușit să plece în ultimul moment.

„Dacă aș mai fi așteptat încă o zi sau două, cel mai probabil nu m-ar fi lăsat să plec, pentru că mi-ar fi blocat ieșirea”, a spus el. „Am primit o citație electronică. Dar tot am reușit să plec.”

Teama de mobilizare s-a extins și în rândul membrilor elitei și al personalului din birourile de recrutare. Rapoarte din presa internațională susțin că unii oficiali au început să își transfere activele și să își deschidă conturi bancare în străinătate.

În luna august, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat asupra riscului unei mobilizări în Rusia, invocând date din serviciile de informații.

Kievul a descris un plan al Kremlinului de a mobiliza rapid câteva sute de mii de ruși până la sfârșitul anului, urmat de cel puțin încă atâția în anul următor. Moscova nu a comentat aceste afirmații.

Fuga spre țări fără viză

Cei care părăsesc Rusia se îndreaptă în principal către destinații fără viză, precum Armenia, Georgia și Kazahstan. În ultimele zile, autoritățile de la Erevan au declarat că sunt pregătite să ofere asistență rușilor care sosesc în Armenia.

Amploarea exactă a valului actual nu este cunoscută, dar este probabil mai puțin intens decât exodul din 2022, când între 600.000 și 700.000 de oameni au părăsit Rusia după anunțarea mobilizării parțiale.

Măsura de atunci nu a fost niciodată anulată oficial, iar cei chemați la arme nu au fost demobilizați.

Alegerile pentru Duma de Stat includ doar partide care susțin războiul din Ucraina. Partidul de opoziție Yabloko, care solicita un armistițiu imediat și negocieri de pace, a fost interzis de Curtea Supremă în luna august, transmite Hotnews.ro.