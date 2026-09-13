Suedia votează astăzi pentru un nou Parlament, iar rezultatul ar putea împinge țara și mai mult spre dreapta. Premierul actual vrea un nou mandat, în timp ce lidera social-democraților, încearcă să revină la putere. Marea miză este însă partidul Democrații din Suedia, formațiune de dreapta radicală care ar putea intra pentru prima dată la guvernare. Sondajele indică o cursă strânsă între cele două tabere.

Peste opt milioane de suedezi sunt eligibili să voteze astăzi. Secțiile s-au deschis dimineață și se vor închide la ora 21:00, ora Moldovei.

Au votat și principalii politicieni ai țării. Premierul Ulf Kristersson, liderul Partidului Moderat, de centru-dreapta, vrea să rămână la conducerea guvernului. De cealaltă parte, Magdalena Andersson, fost premier și lidera social-democraților, vrea să readucă stânga la putere. Dar, dincolo de confruntarea dintre cele două tabere, alegerile pot schimba radical componența viitorului guvern.

Democrații din Suedia, conduși de Jimmie Åkesson, au susținut guvernul lui Kristersson în Parlament în ultimii patru ani, dar nu au avut miniștri. De această dată, situația s-ar putea schimba. Kristersson a promis că, dacă dreapta câștigă, partidul va primi funcții ministeriale importante. Astfel, formațiunea ar intra pentru prima dată oficial într-un guvern suedez.

Zeth ISAKSSON, ANALIST POLITIC: „Ar putea primi funcția de ministru al Finanțelor sau o altă funcție importantă. Acest lucru ar influența modul în care va funcționa guvernul și politicile pe care le va promova. Pentru că imigrația este principala preocupare a Democraților din Suedia, probabil vom avea politici și mai dure față de imigranți dacă partidul va câștiga alegerile.”

Pentru alegători, imigrația și siguranța sunt printre principalele teme ale scrutinului. În ultimii ani, Suedia s-a confruntat cu o creștere a violențelor între bande, iar guvernul a înăsprit politicile privind imigrația. Unii suedezi spun că vor reguli mai dure și mai multă siguranță. Alții se tem că extrema dreaptă ar putea avea prea multă influență în viitorul guvern.

„-Dezavantajul este că acum sunt mai mulți oameni de diferite naționalități. Integrarea nu a funcționat prea bine. Consumul de droguri și violența au crescut.

-Rareori întâlnești oameni care arată sau se comportă diferit. Așa că devine mai înfricoșător când îi întâlnești tot timpul la serviciu, la magazin sau oriunde altundeva.

-Afirmația că toate problemele sunt cauzate de imigrație nu este adevărată. Tinerii imigranți contribuie foarte mult la țara noastră. În sectorul serviciilor, toate aceste locuri de muncă sunt ocupate de imigranți. Cred că oamenii încep să înțeleagă acest lucru acum.”

Rezultatul alegerilor va arăta nu doar cine câștigă, ci și cine va putea forma următorul guvern. Iar pentru prima dată, Democrații din Suedia ar putea trece pragul de la susținător al guvernului la partid aflat oficial la putere.