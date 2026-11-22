O alertă aeriană a fost emisă în toiul nopții în județul Tulcea, România, după ce au fost semnalate posibile incursiuni de drone în apropierea graniței cu Ucraina. Locuitorii din nordul și estul județului au primit mesaje RO-Alert, iar autoritățile au ridicat de la sol două aeronave F-16 pentru monitorizarea situației și protejarea spațiului aerian.

„Alarmă aeriană. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă”.

Este mesajul pe care locuitorii din zona de nord şi est a judeţului Tulcea l-au primit la ora 00:46, a transmis ISU Tulcea, scrie News.ro.

După aproximativ două ore, alerta aeriană a încetat.

Ministerul Apărării din România a anunțat, într-un comunicat transmis duminică dimineață, că „a fost semnalată o ţintă aeriană la 63 de kilometri nord-est de localitatea Vâlcove, Ucraina”.

A fost ridicate în aer două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, „aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, a mai transmis instituția.

Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian national, mai transmite ministerul, scrie hotnews.ro