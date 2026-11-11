Cel puțin 300 de școli din Italia au fost evacuate miercuri, după ce au primit același mesaj electronic de amenințare cu bombă. Ministerul Educației anunță că elevii și angajații au fost evacuați preventiv, iar poliția a deschis o anchetă pentru a stabili cine se află în spatele mesajelor.

Ministrul italian al Educației, Giuseppe Valditara, a declarat că aproximativ 300 de instituții de învățământ au fost vizate, însă numărul ar putea crește.

O școală din Roma și-a informat părinții că toți elevii au fost duși într-o zonă sigură și rămân sub supravegherea profesorilor.

Oficialul a încercat să liniștească populația, afirmând că numărul mare de instituții vizate sugerează că amenințările nu ar avea un grad ridicat de credibilitate. Totuși, el a îndemnat autoritățile și cetățenii să rămână vigilenți.

Mesajul, semnat de un presupus lider al unei organizații

Potrivit unei surse guvernamentale citate de Reuters, mesajul electronic a fost semnat de „Mihail Andropov, lider al vilayat-ului Misoginistan”.

Poliția italiană a început cercetările pentru a identifica expeditorul și a verifica veridicitatea amenințărilor. Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii despre eventuale dispozitive explozive descoperite.

Italia, în alertă în contextul amenințărilor hibride

Incidentul are loc într-un moment în care mai multe state europene își exprimă îngrijorarea față de intensificarea amenințărilor hibride. În ultima perioadă, astfel de acțiuni au vizat supermarketuri, centre de transfuzie a sângelui, traficul aerian și instituții media.

Ministrul Giuseppe Valditara a declarat că Italia trebuie să fie pregătită pentru astfel de situații și a apărat decizia Guvernului de a solicita Comisiei Europene permisiunea de a depăși limitele de cheltuieli stabilite prin Pactul de stabilitate, pentru a investi suplimentar în securitatea cibernetică.

Totodată, oficialul a respins informațiile potrivit cărora banii destinați educației ar fi fost transferați către apărare. El a precizat că finanțările pentru școli vor fi restabilite prin legea bugetului, iar alocările pentru educație sunt mai mari decât anul trecut, transmite Digi24.