Au fost ore de panică, duminică noapte, în regiunea rusă Kaliningrad, de la Marea Baltică.

Sirenele de raid aerian au sunat în mai multe localități și s-au înregistrat tiruri de anti-aeriană.

Alerta a vizat inclusiv orașul-port BALTISK, unde se află baza Flotei Ruse din Marea Baltică. A fost declanșată inițial la granița cu Lituania, după semnalarea unui obiect suspect.

Guvernatorul regional a declarat că verificările nu au identificat nicio amenințare. Și de vină pentru agitație ar fi fost o alertă falsă.

Nu există confirmări oficiale independente privind lovituri, pagube materiale sau victime.

Cu câteva ore înainte, o navă cargo rusească a luat foc în marea Baltică, după ce a fost atacată de drone ucrainene, scrie știrileprotv.ro