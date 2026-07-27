Locuitorii din judeţul Tulcea au primit luni după-amiază un nou mesaj RO-Alert, a anunțat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Tulcea.

Mesajul a venit în contextul în care sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat, în jurul orei 16:00, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina.

UPDATE 17.00: Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis mesaj RO-Alert. Alerta a încetat la ora 16.46, a precizat MApN, într-un comunicat de presă.

Știrea inițială: Este al doilea astfel de mesaj de alertă, după cel transmis în cursul dimineții.

„În urmă cu puţin timp a fost transmis un mesaj RO-Alert”, a anunțat ISU Tulcea, la puţin timp după ora 16.00.

Mesajul Ro-Alert emis de ISU Tulcea.

„Alertă Extremă: Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, scrie în atenționarea transmisă de autorități, conform News.ro.

Durata estimată pentru noua alertă este de 90 de minute, conform mesajului RO-Alert.

Dronă intrată în spațiul aerian al României. Au fost ridicate două avioane F-16

O dronă a fost detectată de sistemul de supraveghere radar al MApN când a intrat în spațiul aerian al României, la est de Sulina, două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești fiind ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, a anunțat dimineață Ministerul Apărării.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert la ora 08:47.

„Ținta a evoluat pentru scurt timp în spațiul aerian național, după care a trecut frontiera, îndreptându-se către Ucraina. La scurt timp, au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean”, a precizat MApN.

Conform ministerului, două aeronave F-16 din cadrul Bazei 86 Aeriene Fetești au fost ridicate de la sol la ora 08:53 pentru monitorizarea situației.

Incidentul de dimineață a venit după ce piloții Armatei Române au doborât trei drone care au intrat în spațiul aerian al României, în zilele de 24, 25 și 26 iulie 2026. Toate cele trei drone au fost doborâte cu rachete trase de pe avioane de vânătoare F-16.

Prima a fost doborâtă în zona Padina, județul Buzău, a doua lângă Sfântu Gheorghe, în Delta Dunării, iar cea de-a treia aproape de Sulina, deasupra Mării Negre.