Este alertă în centrul Spaniei din cauza unui incendiu de vegetație greu de controlat. Flăcările se propagă cu repeziciune într-o zonă aflată la doar 100 de kilometri nord de Madrid. Peste 1.200 de oameni au fost evacuați și adăpostiți în săli de sport și centre speciale. Există temeri că situația se va agrava pe fondul celui de-a treilea val de caniculă, care urmează să cuprindă Spania.

Focul - care a izbucnit joi, în regiunea Guadalajara, din centrul Spaniei - s-a extins fulgerător, împins de vântul care a suflat și cu 50 de kilometri pe oră.

În doar 72 de ore, flăcările au afectat 16 mii de hectare de teren împădurit - aproape cât suprafața Parisului.

Incendiul amenință zeci de cătune. 100 de copii care se aflau în tabără au fost trimiși de urgență acasă.

JUANJO FERNÁNDEZ, DIRECTOR SERVICII DE URGENȚĂ: „Este un incendiu foarte complex, foarte periculos, se întinde pe câteva mii de hectare și afectează o zonă extrem de dificilă pentru intervenție. Asta înseamnă că va mai fi nevoie de mult timp și de un efort considerabil pentru a reuși să aducem focul sub control”.

Situația este cu atât mai îngrijorătoare cu cât Spania se pregătește pentru un al treilea val de caniculă. Temperaturile urmează să depășească 40 de grade Celsius în cea mai mare parte a țării.

JUANJO FERNÁNDEZ, DIRECTOR SERVICII DE URGENȚĂ: „Monitorizăm mai ales modul în care se va retrage această masă de aer cald, deoarece acest fenomen este însoțit de creșterea vitezei vântului, ceea ce provoacă foarte multe probleme”.

Și pompierii francezi luptă cu incendii de vegetație în vestul și sud-estul țării. În departamentul Loire-Atlantique, focul a distrus 4 locuințe, cu o violență care i-a șocat pe localnici. Alte 90 de case au fost evacuate. Unele, au suferit daune.

„Era cenușă peste tot. Apoi s-a ridicat un nor de fum, iar casele nu se mai vedeau deloc. A fost înspăimântător. Am fost avertizați de membri ai familiei că a izbucnit un incendiu pe câmpul din spatele casei. Ne-am grăbit să ne întoarcem, dar era deja prea târziu. Am reușit să ne salvăm câinele și o mașină de colecție, atât”.

27 de departamente franceze au fost plasate ieri sub alertă de risc ridicat de incendii de pădure.

Și în Grecia este pericol de incendii, pe fondul unui val de căldură care afectează mai multe regiuni ale țării. Maximele au urcat ieri până la 41 de grade Celsius, iar astăzi sunt așteptate 43 de grade.

La Atena, canicula a provocat pene de curent, pe fondul creșterii excesive a consumului de electricitate. De mâine, temperaturile vor începe să scadă.