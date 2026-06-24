Mai multe plaje din Spania au fost închise din cauza unei bacterii prezente în apele calde ale mării. Specialiștii avertizează că fenomenul se extinde în Marea Mediterană, pe fondul schimbărilor climatice și al verilor tot mai fierbinți.

Odată cu debutul sezonului estival, fluxul mare de turiști către litoral vine la pachet cu îngrijorări tot mai serioase privind siguranța apelor marine, scrie Euronews.

În ultimele veri, mai multe regiuni de coastă din Europa au fost afectate de episoade de poluare și alerte sanitare, pe fondul încălzirii accelerate a apelor și a presiunii turistice tot mai mari.

„Marea Mediterană ne arată ce înseamnă o lume mai caldă”, spune analistul Hatim Aznague, care atrage atenția că statele din regiune au încă posibilitatea de a acționa împreună pentru soluții comune.

O atenție deosebită este acordată bacteriei Vibrio, cunoscută popular drept „bacteria mâncătoare de carne”, un microorganism prezent natural în mări și ape salmastre, mai ales în zonele de vărsare a râurilor.

Riscuri serioase pentru sănătate

Potrivit Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, bacteria Vibrio poate fi prezentă în fructe de mare și poate provoca infecții care variază de la gastroenterite ușoare până la forme severe, uneori letale.

Specialiștii avertizează că bacteriile pot pătrunde în organism fie prin consumul de fructe de mare crude, fie prin contactul cu răni deschise în apă.

„Vibrio este o rudă apropiată a bacteriei care provoacă holera, însă bolile sunt diferite”, explică organizația Gavi, subliniind că în cazurile grave infecția poate duce la distrugerea rapidă a țesuturilor, sepsis și chiar amputări.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor avertizează că riscul de infectare crește semnificativ în sezonul cald, mai ales în perioadele de caniculă și în zonele de coastă cu ape puțin adânci.

Fenomenul nu este doar medical, ci și ecologic, deoarece bacteriile Vibrio se dezvoltă mai ușor în ecosisteme marine afectate de poluare și dezechilibre naturale.

Mediterana, „avertismentul” schimbărilor climatice

Marea Mediterană este considerată de cercetători una dintre regiunile cele mai vulnerabile la încălzirea globală, devenind un exemplu timpuriu al transformărilor climatice globale.

„Mediterana nu este o victimă a schimbărilor climatice, ci o previzualizare a lor”, a explicat expertul Hatim Aznague, subliniind că este una dintre cele mai rapid încălzite mări de pe planetă.

Creșterea temperaturii apei, poluarea și scăderea salinității creează mediul perfect pentru proliferarea bacteriilor periculoase în zonele costiere.

Potrivit EFSA, prezența bacteriilor Vibrio în fructe de mare și ape de coastă este de așteptat să crească în Europa în următorii ani, în special în zonele de estuare și ape cu salinitate redusă, transmite știrileprotv.ro.