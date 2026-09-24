Rusia ar putea ataca sudul Europei cu drone, pe care le-ar putea lansa direct din Marea Mediterană. Potrivit unei investigații publicate de cotidianul spaniol El Mundo, serviciile americane de informații ar fi avertizat Spania, Franța și Italia că Moscova pregătește o astfel de operațiune. Dronele ar fi de tip Gerbera și ar putea fi transportate în containere, la bordul unor nave comerciale. Italia spune însă că nu a primit nicio alertă privind un posibil atac rusesc. Rusia, deocamdată, nu a comentat aceste avertismente.

Harta publicată de El Mundo arată scenariul luat în calcul de serviciile americane de informații. Dronele ar fi transportate pe nave comerciale și lansate de pe mare, la sute de kilometri de coastă. Potrivit publicației spaniole, aparatele ar putea fi ascunse în containere și pregătite pentru lansare direct de pe puntea navei.

Gustavo DE ARISTEGUI, DIPLOMAT: „Presa vorbește despre CIA și despre John Ratcliffe, care a fost la Moscova în urmă cu o săptămână. Se pare că agenția a avertizat Franța, Italia și, mai ales, Spania cu privire la posibile atacuri cu drone rusești, care ar putea fi lansate de pe nave și ar putea ajunge la aproximativ 600 de kilometri.”

Ar fi vorba despre Gerbera, analogia rusească a dronei Shahed. Aparatul are aproximativ doi metri lungime, o anvergură de 2,5 metri și cântărește până la 18 kilograme.

Pentru lansare, Gerbera poate fi montată pe o catapultă. Potrivit schemei publicate de El Mundo, un suport mobil accelerează aparatul pe pistă, până când acesta își poate continua singur zborul. În scenariul prezentat, o dronă lansată la 200-300 de kilometri de coastă ar avea nevoie de aproximativ o oră și un sfert până la două ore pentru a ajunge la țărm. Încărcătura explozivă este însă relativ mică – aproximativ patru-cinci kilograme. Asta înseamnă că efectul urmărit nu ar fi neapărat distrugerea unor obiective mari. O astfel de dronă ar putea provoca un incendiu, avaria echipamente expuse sau duce la închiderea temporară a unui aeroport ori a unui port. Analiștii citați de El Mundo spun că impactul ar putea fi, în egală măsură, economic și politic.

Gustavo DE ARISTEGUI, DIPLOMAT: „Aceste drone sunt foarte greu de detectat pentru că zboară la altitudini la care radarele funcționează cu dificultate. Sper ca, de această dată, raportul CIA să fie luat în serios și să înțelegem că, chiar dacă noi nu vrem ca Rusia să fie adversarul sau dușmanul nostru, Rusia știe de mulți ani să gestioneze mai bine rivalitatea cu Occidentul.”

Surse citate de El Mundo susțin că Spania, Franța și Italia au fost informate despre posibilitatea unei operațiuni rusești împotriva uneia dintre aceste țări. Publicația scrie că Franța ar fi acordat o atenție deosebită informațiilor. Pe 16 septembrie, Emmanuel Macron a convocat Consiliul de Apărare, iar două zile mai târziu s-a întâlnit cu liderii partidelor și candidații la alegerile prezidențiale din 2027. La Roma, însă, informația a fost pusă sub semnul întrebării. Surse guvernamentale italiene au declarat că Executivul nu a primit nicio alertă privind un posibil atac cu drone lansate din mare împotriva Italiei, Franței sau Spaniei.