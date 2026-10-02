O dronă a căzut în zona localităţii Plauru din judeţul Tulcea în această dimineață, anunță ministerul Apărării Naţionale a României. Zona a fost securizată, iar echipele specializate ale MApN urmează să efectueze cercetări la locul incidentului.

„În noaptea de 1 spre 2 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în zona de nord a judeţului Tulcea. În jurul orei 5:00, a fost raportată căderea unui obiect, posibil o dronă aeriană, în zona localităţii Plauru, judeţul Tulcea, urmată de producerea unui incendiu, fără a produce victime sau pagube materiale”, a precizat MApN, într-un comunicat de presă.

Conform sursei citate, o autospecială IGSU şi echipe ale MApN au fost direcţionate acolo pentru stingerea incendiului produs.

Zona a fost securizată, urmând ca echipe specializate ale MApN să efectueze cercetări la faţa locului, scrie știrileprotv.ro.